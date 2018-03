Dziewięcioro irackich uchodźców w ciężarówce chłodni

Pięciu mężczyzn, dwie kobiety i dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat podróżowało w zaplombowanej ciężarówce chłodni. Kiedy kierowca usłyszał podejrzane dźwięki z wnętrza, wezwał policję.

Nielegalnych pasażerów odkryto w zaplombowanej ciężarówce na parkingu w Bad Bentheim (Dolna Saksonia) w pobliżu granicy niemiecko-holenderskiej.



Irakijczycy zwrócili na siebie uwagę, stukając w ścianę chłodni. Kierowca ciężarówki usłyszał to i wezwał policję. Okazało się, że w chłodni jest pięciu mężczyzn, dwie kobiety i dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat. Agencja dpa pisze, że Irakijczycy najprawdopodobniej dostali się do ciężarówki chłodni we Francji.



Najpewniej skorzystali z pomocy przemytnika. Podobno umówili się z nim na przerzut do Wielkiej Brytanii, jednak w rzeczywistości ciężarów zmierzała na Ukrainę. Uchodźcy zaczęli stukać w ścianę, ponieważ nie mogli już znieść głodu, pragnienia i zimna. Policja zakłada, że ukraiński kierowca nie uczestniczył w próbie przemytu ludzi. Pozwolono mu udać się w dalszą drogę.

Ustalono, że ciężarówka została załadowana winem i wódką w Recy w północnej Francji i tam część ładunkową zaplombowano. Przez Belgię i Holandię pojazd dotarł do Niemiec. Oswobodzonym Irakijczykom zapewniono jedzenie i picie na posterunku policji. Pomoc lekarska nie była potrzebna. 48-letnią Irakijkę i jej 18-letniego syna, zarejestrowanych wcześniej w Niemczech jako uchodźcy, przekazano urzędowi ds. cudzoziemców.Pozostałych siedmioro Irakijczyków odesłano do Holandii, czyli do kraju, z którego wjechali do Niemiec. Według policji ostatecznie zostaną oni odesłani do Francji.