Zbigniew Ziobro: Pierwszy akt oskarżenia ws. „dzikiej reprywatyzacji” w stolicy

Jest pierwszy akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu związany z tzw. dziką reprywatyzacją warszawską; wszystkich śledztw w takich sprawach jest 365 – poinformował minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

– To jest pierwszy akt oskarżenia wobec siedmiu osób, w tym wpływowych osób, również dwóch znanych adwokatów warszawskich, ale w toku jest kilkaset postępowań – dodał Ziobro podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej.



Dyrektor departamentu ds. przestępczości gospodarczej PK prok. Michał Ostrowski sprecyzował, że siedem osób oskarżonych zostało „łącznie o 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł”.



– Czyny te były popełnione w latach 2010-15. Dotyczą one, gdy chodzi o wątek reprywatyzacyjny, adresów przy ul.: Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Tutaj mieliśmy do czynienia z wyłudzeniem praw i roszczeń do nieruchomości metodą na tzw. kuratora – dodał.

