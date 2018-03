Morawiecki: Jesteśmy po udanym szczycie. Nasze interesy zostały zabezpieczone

– Jesteśmy po niezwykle udanym szczycie, gdzie dyskutowaliśmy na wiele tematów – we wszystkich tych tematach dyskusja przebiegła po myśli Polski. Nasze interesy zostały zabezpieczone – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wziął udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Szef polskiego rządu w czwartek i w piątek brał udział w szczycie UE, którego głównymi tematami była m.in. kwestia reakcji Wspólnoty na próbę zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu Skripala i jego córki w Wielkiej Brytanii, a także handel w kontekście decyzji USA dotyczącej ceł na stal i aluminium oraz Brexit.



„Zdecydowana odpowiedź państw UE na atak na Skripala – w poniedziałek”



– Uznaliśmy bezsprzecznie, że za atak na Siergieja Skripala odpowiada Rosja; jest wysoce prawdopodobne, że w poniedziałek, wspólnie z kilkoma, a może nawet kilkunastoma państwami UE, odpowiemy zdecydowanie na to, co stało się w Salisbury - powiedział premier Morawiecki.



Szef rządu powiedział, że Polska jest w kontakcie z kilkunastoma stolicami w kontekście znalezienia bardzo zdecydowanej i spójnej odpowiedzi na atak na Siergieja Skripala i jego córkę na terytorium Wielkiej Brytanii.



Premier podkreślił, że Polska od samego początku dyskusji na ten temat zajmowała bardzo jednoznaczne stanowisko dotyczące konieczności potępienia „drastycznego przestępstwa, które zostało popełnione na terenie Wielkiej Brytanii”.



– Bardzo cieszę się z tego, że w tej trudnej, smutnej, dramatycznej sytuacji dzięki postawie Polski wiele krajów w drugiej fazie dyskusji przychyliło się do konieczności zaproponowania solidarnościowego gestu, ale ważnego, istotnego, zauważalnego posunięcia w stosunkach dwustronnych krajów członkowskich UE oraz Rosji – mówił szef rządu.



– Uznaliśmy bezsprzecznie, że jest to przestępstwo popełnione przez Rosję i dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć. Jest wysoce prawdopodobne, że w poniedziałek, wspólnie z kilkoma, a może nawet z kilkunastoma państwami UE odpowiemy zdecydowanie na to, co stało się bardzo niedobrego w Salisbury w Wielkiej Brytanii – zaznaczył.





„W sprawie Skripala jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma stolicami”



Premier mówił, że cieszy się z tego, że „bardzo duże i ważne kraje UE być może również przyłączą się i przeprowadzą tę akcję”.



Dopytywany, jakie decyzje zostaną ogłoszone w poniedziałek, Morawiecki powiedział: „Różne mechanizmy są brane pod uwagę”.



– Jestem w kontakcie stałym z kilkunastoma krajami, które wyraziły albo zdecydowaną wolę, albo przynajmniej zasygnalizowały, że chcą wykonać wspólny solidarnościowy gest. W związku z tym ustaliliśmy, że ten bardzo szczegółowy harmonogram oraz to, na czym ma polegać nasze działanie, będzie ustalone wspólnie i przedstawione w miarę zsynchronizowany sposób – podkreślił. – Jestem przekonany, że taka akcja w poniedziałek się odbędzie – zaznaczył.





W planach klimatycznych konieczność uwzględnienia potrzeb narodowych



Polska wprowadziła do konkluzji z unijnego szczytu kwestię poprawek do planów klimatycznych pod kątem potrzeb narodowych – poinformował premier Morawiecki. Jak dodał, plan i propozycje dotyczące klimatu będą musiały „uwzględniać narodowe plany klimatyczne”.



Premier wspomniał również o swoim spotkaniu z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem wraz z premierami Łotwy, Estonii i prezydent Litwy. Spotkanie dotyczyło porozumienia energetycznego. Powiedział, że w tej kwestii udało się „przełamać 10 lat imposybilizmu, niemożności realizacji tego projektu”. – Bardzo się cieszę, że Polska wykazuje tutaj taką solidarną postawę i pomagamy w przyłączaniu systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich i synchronizowaniu tego systemu z Polską i UE – mówił.



Jako kolejny temat wymienił kwestię klimatu. – Bardzo ważna rzecz, która została wprowadzona przez Polskę, przeze mnie do konkluzji z Rady Europejskiej, to kwestia poprawek do planów pod kątem potrzeb narodowych – powiedział.



– Plan i propozycje, które będą omawiane w przyszłym roku, w kolejnych latach muszą uwzględniać narodowe plany klimatyczne i energetyczne – ta dodatkowa kwestia znalazła się w konkluzjach, co zabezpiecza nasze interesy na tym bardzo trudnym polu – dodał.



Morawiecki ocenił, że polityka klimatyczna zmierzająca w kierunku „jednostronnej redukcji poziomu dwutlenku węgla w stosunku do innych państw” jest niewłaściwa. – Tylko globalne porozumienie ma tutaj sens - dwutlenek węgla nie rozpoznaje granic, tylko swobodnie przemieszcza się po całym świecie – dodał premier.





„Projekty PiS to wyciągnięcie ręki do KE”



– Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o SN oraz projekt dotyczący publikacji dotychczas niepublikowanych orzeczeń TK to ręka wyciągnięta w kierunku Komisji Europejskiej – powiedział Mateusz Morawiecki.



W czwartek poseł PiS Marek Ast przedstawił w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Projekt PiS przewiduje m.in., że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.



Po południu złożony został również projekt PiS nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Projekt przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.





„Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom KE”



– Jestem wdzięczy parlamentarzystom, którzy doskonale rozumieją dynamikę tej dyskusji, negocjacji, tej dyplomacji, która tutaj się toczyła, i zaproponowali pewne zmiany wychodzące na przeciw oczekiwaniom Komisji – powiedział Morawiecki. – Dopiero najbliższe dni, tygodnie pokażą, jak KE zareaguje na tę zdecydowanie wyciągniętą rękę. Ja uważam, że na tym polega mądra polityka, żeby wykorzystywać szanse, które się pojawiają – dodał.



Ocenił, że „pojawiła się ogromna szansa” na zażegnanie sporu z KE. Według niego, przyczyniła się do tego również tzw. biała księga. Premier przyznał ponadto, że „pewnie w niektórych stanowiskach” KE i Polska „zostaną przy swoich stanowiskach”, ale – jak dodał „na tym polega polityka, żeby wypracowywać kompromis, a jednocześnie realizować najważniejsze cele”. Dodał, że dla rządu takim celem jest usprawnienie wymiaru sprawiedliwości oraz sprawienie, by był on bardziej „przejrzysty, sprawiedliwy i szybki”.



Podkreślił też, że w projektach PiS zachowano „wszystkie najważniejsze elementy” reformy wymiaru sprawiedliwości. – Rzeczywiście będziemy mogli zreformować nasz wymiar sprawiedliwości i przystąpić do takiej fazy, która ludzi najbardziej interesuje, to znaczy: „zróbcie coś, żeby procesy sądowe były szybkie, sprawiedliwe. Żeby odpowiadały też poczuciu sprawiedliwości” – powiedział.





„Biała księga spotkała się ze zrozumieniem”



– W dyskusji dotyczącej praworządności nasze działania odniosły pozytywny skutek; Biała księga spotkała się ze zrozumieniem wielu państw członkowskich, odegrała znakomitą rolę – powiedział premier Morawiecki.



– Na tym etapie nasze działania odniosły pozytywny skutek, przygotowaliśmy białą księgę, która spotkała się z bardzo dobrym zrozumieniem przez wiele państw członkowskich – powiedział Morawiecki. Podkreślił, że osobiście prezentował główne założenia białej księgi bardzo wielu partnerom Polski, w tym ostatnio kanclerz Niemiec Angeli Merkel podczas jej wizyty w Warszawie.



– Biała księga odegrała znakomitą rolę, ponieważ wiele krajów rzeczywiście zrozumiało, na czym polega konieczność zreformowania wymiaru sprawiedliwości, głębokiego zreformowania wymiaru sprawiedliwości – dodał premier.



Przekonywał, że nowe „reguły” wzmocnią niezawisłość sędziowską; jak mówił przyczyni się do tego m.in. losowa dystrybucja spraw wpływających do sądów oraz zakaz „przesuwania” sędziego pomiędzy poszczególnymi wydziałami sądów. – Te dwie sprawy spotykają się z ogromnym zrozumieniem – powiedział Morawiecki.



– Każdy łącznie z przewodniczącym (KE Jean-Claude'em) Junckerem, z którym wczoraj rozmawiałem w tych tematach, przyznaje, że rzeczywiście, w sensie faktycznym, jak najbardziej realnym, tego typu zmiany, które wprowadziliśmy od początku tego roku, zwiększają zdecydowanie niezawisłość, a więc również obiektywność, niezawisłość sędziów, sądownictwa, tak jak również obiektywizm wyroków, które potem zapadają – powiedział szef rządu.





„Respektujemy prawo obywateli brytyjskich o odejściu z UE”



– Respektujemy prawo obywateli Wielkiej Brytanii o odejściu z UE; musimy jednak zabezpieczyć interesy Polski poprzez ochronę praw polskich obywateli mieszkających na Wyspach, czy handel dwustronny – powiedział premier.



Szef rządu poinformował, że podczas drugiego dnia unijnego szczytu przywódcy państw UE skupiali się m.in. na dyskusji dotyczącej Brexitu. – Tutaj przede wszystkim należy podkreślić, że na ten moment wynik negocjacji brexitowych, odejścia Wielkiej Brytanii z rodziny państw UE, jest dla nas bardzo pożądany, bardzo pozytywny – dodał.



– My oczywiście respektujemy prawo obywateli brytyjskich wyrażone w referendum z 23 czerwca 2016 r. o odejściu z UE – podkreślił szef rządu.



Morawiecki odnosząc się do negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE podkreślił, że kilkukrotnie spotkał się z szefem brytyjskiego zespołu negocjacyjnego. – Jesteśmy w stałym kontakcie tak, żeby zabezpieczyć interesy Polski – zaznaczył. Wskazał tu na ochronę praw polskich obywateli mieszkających na Wyspach czy handel dwustronny, który „jest bardzo korzystny dla Polski”.



Jak dodał ważne jest też „takie utrzymanie w Wielkiej Brytanii w pewnej bliskości z UE, aby nie ucierpiał na tym aspekt bezpieczeństwa”. – Bezpieczeństwo jest tutaj absolutnie kluczowe, ponieważ Wielka Brytania jest kluczowym partnerem NATO (...). Z tej perspektywy my dążymy do tego, żeby zabezpieczyć jak najbliższą obecność Wielkiej Brytanii przy naszym sojuszu NATO, i wydaje się że sprawy idą we właściwym kierunku – ocenił premier.



Morawiecki odniósł się też do kwestii finansowych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. – Nie ma co ukrywać, że Wielka Brytania wkłada netto ok. 9-10 mld euro do budżetu UE. Kiedy zabraknie tych pieniędzy, to oczywiście mniej będzie pieniędzy do podziału w przyszłym budżecie UE i tutaj prowadzimy negocjacje dwutorowo – wskazał.



– Z jednej strony staramy się zabezpieczyć nasze interesy w samym procesie negocjacyjnym z Wielką Brytanią, tak żeby Wielka Brytania też wkładała jednak jakieś środki do przyszłego budżetu - co cały czas jest możliwe. Z drugiej strony negocjujemy z krajami-płatnikami netto (...) na temat zwiększenia udziału płatników netto, ale też wszystkich państw w budżecie UE – dodał.





„Nord Stream 2 – element szantażu i duże niebezpieczeństwo dla Europy”



– Coraz więcej krajów zdaje sobie sprawę, że Nord Stream 2 jest elementem geopolityki rosyjskiej, elementem szantażu; ten projekt stanowi duże niebezpieczeństwo dla Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Premier był pytany, czy w trakcie dyskusji dot. Rosji pojawił się temat Nord Stream 2, oraz jakie było polskie stanowisko w tej sprawie.



– Tak, podczas tak długiej dyskusji, trudno żeby się nie pojawił ten wątek i chcę powiedzieć, że na pewno coraz więcej krajów zdaje sobie sprawę z tego, że Nord Stream 2 jest elementem geopolityki rosyjskiej, jest elementem szantażu, podobnie jak Nord Stream 1. I jako taki, ten projekt stanowi duże niebezpieczeństwo dla Europy, a w szczególności dla Ukrainy, pośrednio również dla Polski – podkreślił Morawiecki.



Szef polskiego rządu powiedział też, że rozmawiał o tym projekcie podczas spotkania z premierem Szwecji. Jak dodał, „Polska optuje za tym, razem z Komisją Europejską, żeby prawo europejskie było tutaj w pełni wykonywane, w pełni respektowane”.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r., gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.