Napastnik z Trebes zatrzelony. Żądał uwolnienia terrorysty Abdeslama

Francuska policja przypuściła w piątek po południu atak na supermarket w Trebes na południu kraju i zastrzeliła napastnika, który przetrzymywał tam wcześniej zakładników. Z rąk zamachowca zginęły co najmniej trzy osoby, dwóch policjantów jest rannych. Napastnik – Marokańczyk był notowany w kartotekach policji z powodu wykroczeń i posiadania broni.

Rano zamachowiec zabił jedną osobę strzałem w głowę w Carcassonne, kilka kilometrów od Trebes. Również w Carcassonne ciężko ranił policjanta z oddziału prewencji, gdy ten uprawiał poranny jogging z trzema kolegami; napastnik otworzył do nich ogień z samochodu, po czym uciekł.



Około godz. 11.15 wtargnął do supermarketu. Według kilku świadków mężczyzna krzyczał: „Allah Akbar! Zabiję was wszystkich!” i „Jestem żołnierzem Daesh” (arabski akronim nazwy Państwa Islamskiego).

Część osób przebywających w supermarkecie schowała się w pomieszczeniu-chłodni. – Mężczyzna krzyczał i kilka razy wystrzelił. Zobaczyłam drzwi do chłodni i poprosiłam ludzi, żeby się tam schowali. Było nas dziesięcioro i zostaliśmy tam przez godzinę. Były następne strzały i uciekliśmy tylnymi drzwiami – powiedziała radiu Franceinfo Carole, która robiła zakupy, gdy wtargnął napastnik.Media podały, że mężczyzna zażądał wypuszczenia sprawcy zamachu w Paryżu w listopadzie 2015 roku Salaha Abdeslama.

Wkrótce potem policja przypuściła atak na supermarket i zabiła napastnika.



Podpułkownika policji, który został w sklepie za zakładnika, postrzelono. Nie jest jasne, czy ranił go napastnik, czy przypadkowo koledzy podczas ataku policji na supermarket.



Stan drugiego rannego policjanta jest stabilny, kula przeszła 3 cm od serca i przestrzeliła płuca – podał związek zawodowy policjantów Unsa Police.



Specjalna prokuratura antyterrorystyczna w Paryżu przejęła dochodzenie w tej sprawie.



