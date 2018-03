Napastnik z Trebes zabity. Żądał uwolnienia terrorysty Abdeslama

Francuska policja przypuściła atak na supermarket w Trebes na południu kraju i zastrzeliła napastnika, który przetrzymywał tam wcześniej zakładników. Z rąk zamachowca zginęły co najmniej trzy osoby. Jedną zabił w pobliskim Carcassonne strzałem w głowę, zanim wziął zakładników – poinformowała francuska policja. Policjant, który dobrowolnie został w sklepie zamiast jednego z zakładników, został postrzelony.

Strzelanina między migrantami. Kilkunastu rannych 18 osób zostało rannych w serii bójek i strzelaninie między imigrantami we francuskim Calais. Pięć osób jest w stanie ciężkim, jedna walczy o... zobacz więcej

Francuskie media podały w piątek rano, że nieznany sprawca ostrzelał z samochodu policjantów, którzy uprawiali jogging w Trebes, w okolicach Carcassone.



Jeden z funkcjonariuszy został ciężko ranny. Jego stan jest stabilny, kula przeszła 3 cm od serca i przestrzeliła płuca.



Następnie, wg mediów po godz. 11, napastnik wtargnął do pobliskiego supermarketu, gdzie wziął ośmiu zakładników. Miał krzyczeć: „Allah Akbar!”. Potem, jak zeznali świadkowie, znowu słychać było strzały.



Mężczyzna wezwał do uwolnienia Salaha Abdeslama - sprawcy zamachu w Paryżu w listopadzie 2015 r. Sam miał poinformować, że jest bojownikiem tzw. Państwa Islamskiego (IS).



Premier Francji Edouard Philippe nazwał zdarzenie atakiem terrorystycznym. Francuscy prokuratorzy poinformowali, że odpowiedzialność za wzięcie zakładników wzięło tzw. Państwo Islamskie.



#Trèbes : j’arrive sur place où je rejoins nos forces de sécurité et secours.

Leur mobilisation est totale.

Ne propagez pas de #FakeNews et suivez @Place_Beauvau. pic.twitter.com/JgpyUHaUKj — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 marca 2018

#wieszwiecej Polub nas

Na miejsce wysłano żandarmerię i antyterrorystów. Zakładników uwolniono, a w budynku wraz z napastnikiem został policjant. 45-letniego podpułkownika, który dobrowolnie pozostał w sklepie zamiast jednego z uwolnionych, postrzelono. Nie jest jasne, czy ranił go napastnik, czy otrzymał przypadkowy strzał podczas ataku policji na supermarket.

#Trèbes na płd. #Francji. Gdy chodzi o #terror przez jakiś czas jest sporo niejasności. Wygląda na to, że islamista związany z #ISIS znany służbom postrzelił policjanta i otworzył ogień w markecie. Zabił pracownika i klienta, ranił przynajmniej kilka osób, wziął zakładników. pic.twitter.com/fuAAAYbmQd — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) 23 marca 2018

MT: Atak w #Trèbes. PE wyraża solidarność z ofiarami ataku we Francji. Europa powinna trwać zjednoczona w walce z terroryzmem, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. @EP_President https://t.co/RQxYFP8xkE — PE Biuro w Polsce (@PE_Polska) 23 marca 2018