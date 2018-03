Opublikowano projekty PiS ws. sądów powszechnych, SN oraz TK

Projekt PiS dotyczący zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów – zostały opublikowane w piątek na stronie sejmowej.

Poseł PiS Marek Ast przedstawił w czwartek w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.



Dwustopniowa procedura konsultacyjna przy odwołaniu prezesów sądów



Projekt PiS dotyczący zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym przewiduje dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna – zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa.



Z kolei Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu – co jest wiążące dla ministra. Jeśli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, to – jak dodano w przepisie – brak tego stanowiska nie będzie stał na przeszkodzie odwołaniu prezesa sądu przez ministra.



Opublikowany w piątek na stronie sejmowej projekt noweli zakłada też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat.



Propozycja PiS stanowi też przyznanie prezydentowi w miejsce ministra sprawiedliwości kompetencji do mianowania asesorów. Prezydent ma uzyskać również uprawnienie do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat.



O założeniach projektu noweli poinformował w czwartek poseł PiS Marek Ast. Jeszcze tego samego dnia planowana nowelizacja została skierowana do biura legislacyjnego i biura analiz sejmowych w celu uzyskania opinii.





Publikacja wyroków TK w ciągu 7 dni od wejścia w życie noweli



Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządza ogłoszenie nieopublikowanych wyroków TK w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji – przewiduje projekt PiS dotyczący przepisów o TK. Jak podkreślono nowela powinna przyczynić się do „poprawy sytuacji Polski w sporze z KE”.



Na stronie internetowej Sejmu zamieszczono w piątek poselski projekt nowelizacji ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK. Projekt składa się z trzech artykułów.



Zgodnie z pierwszym z artykułów projektu do ustawy ma zostać dodany przepis mówiący, że wyroki TK „podjęte z naruszeniem przepisów” poprzednich ustaw o Trybunale „podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału”.



Jeżeli orzeczenia podjęte z naruszeniem przepisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczyły aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą, publikuje się je w odpowiednich dziennikach urzędowych z zaznaczeniem tych okoliczności – przewiduje projekt.



Drugi z artykułów stanowi, że prezes TK zarządza ogłoszenie wyroków w odpowiednim dzienniku urzędowym w terminie siedmiu dni od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Według trzeciego artykułu nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



„Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o Trybunał Konstytucyjny i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.



Nowelizacja odnosi się do publikacji dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r.