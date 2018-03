GUS: stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc.

Stopa bezrobocia w lutym 2018 r. wyniosła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w styczniu – podał Główny Urząd Statystyczny. To mniej niż szacowano. Po dosyć wyraźnym obniżaniu w poprzednich miesiącach, stopa bezrobocia się ustabilizowała – tak dane GUS komentuje Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że zgodnie z szacunkami resortu, stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc.



Analitycy szacowali, że stopa bezrobocia w lutym wyniesie 6,9 proc.



Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 1126,7 tys. wobec 1133,7 tys. osób przed miesiącem.



Według Wyżnikiewicza w najbliższym czasie bezrobocie będzie nadal spadać, ale redukcja będzie niewielka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak podkreślił szef IPAG, już osiąga się poziom, w którym nie maleje bezrobocie w różnych powiatach o najwyższym w kraju od wielu lat bezrobociu, jak Szydłowiec czy Braniewo. – I nie ma żadnych szans na to, żeby to się szybko zmieniło – zaznaczył.Ekonomista zauważył, że wykwalifikowani pracownicy zostali już przez rynek pracy wchłonięci. – W sytuacji dużego popytu na pracę pracodawcy zwracają uwagę na kwalifikacje bezrobotnych, którzy starają się o zatrudnienie. A przy tak niskim bezrobociu, osoby o jakikolwiek kwalifikacjach i przydatności dla firm w poszukiwanych zawodach i zajęciach już zasilili rynek pracy. Ta rezerwa też się wyczerpuje – powiedział.Jak zaznaczył Wyżnikiewicz, pojawia się też popyt na ludzi bez kwalifikacji np. w budownictwie. – Ale to nie jest w stanie zdecydowanie zmienić sytuacji – ocenił