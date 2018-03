Poszukiwany listem gończym przestępca zatrzymany. Funkcjonariusze użyli broni

Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego użyli broni podczas zatrzymania w Łodzi 46-letniego mężczyzny, podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Miała ona na wielką skalę wprowadzać do obrotu nielegalne paliwo.

Jak poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Łodzi Agnieszka Pawlak, do zatrzymania 46-latka, który był poszukiwany listem gończym w związku z zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dokonującą zmiany przeznaczenia oleju opałowego i wprowadzania na wielką skalę do obrotu nielegalnego paliwa, doszło 20 marca na jednym z łódzkich osiedli.



Funkcjonariusze przystąpili do działania, gdy poszukiwany i towarzyszący mu mężczyzna, ukrywający go w swoim mieszkaniu, wsiadali do samochodu. Na widok funkcjonariuszy mężczyźni próbowali uciekać, uderzając w jeden z blokujących im drogę pojazdów Służby Celno-Skarbowej.



– Zgodnie z uprawnieniami i procedurami funkcjonariusze wykorzystali służbową broń palną, przestrzeliwując oponę i unieruchamiając pojazd. Ponieważ mężczyźni nie reagowali na polecenie opuszczenia auta, funkcjonariusze wybili w nim szyby, obezwładnili ich i zastosowali środki przymusu bezpośredniego – powiedziała rzeczniczka IAS.

Zatrzymanie miało związek ze śledztwem, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi i dotyczącym grupy przestępczej, która od czerwca do sierpnia 2017 r. wprowadziła nielegalnie do obrotu ponad 200 cystern (ponad 6 mln litrów) oleju opałowego z Niemiec. Według IAS, doprowadziło to do uszczuplenia należności skarbu państwa na co najmniej 15 mln zł z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej.



Ustalono, że członkowie gangu odbarwiali olej opałowy z Niemiec i wprowadzali go nielegalnie do obrotu jako olej napędowy. W sierpniu zeszłego roku w tej sprawie zatrzymano 18 osób, z których 15 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Skonfiskowano wtedy niemal 600 tys. litrów nielegalnego paliwa i środki transportu warte ponad 4 mln zł.

źródło: pap

Na wolności pozostawał 46-letni właściciel firmy transportowej, na którym ciążył zarzut kierowania gangiem. Przez kilka miesięcy ukrywał się, zmieniając miejsca pobytu.Po zatrzymaniu 46-latka osadzono w areszcie śledczym. Towarzyszący mu znajomy usłyszał zarzut ukrywania sprawcy przestępstwa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa i mogą w niej nastąpić dalsze zatrzymania.