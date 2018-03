Ocean wyrzucił na plażę w Australii ok. 150 wielorybów

Grindwale krótkopłetwe znaleziono nad ranem ok. 300 km na południe od Perth. Połowa zwierząt już nie żyje. Władze Zachodniej Australii przestrzegają przed możliwymi atakami rekinów i ostrzegają, by trzymać się z dala od wody.

Władze Departamentu Ochrony Różnorodności Biologicznej (DBCA) szacują, że około połowa osieroconych wielorybów nie żyje, a 15-20 nadal pływa niebezpiecznie blisko linii brzegowej.



Służby starają się uratować wszystkie żywe wieloryby wyrzucone na plażę i nie dopuścić do wyrzucenia kolejnych, które pływają przy linii brzegowej.



Wysiłki władz są skoncentrowane w takim samym stopniu na ratowaniu zwierząt, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa tłumów gapiów, którzy przybyli w pobliże zjawiska.



Dorosłe grindwale krótkopłetwe, choć zaliczane są do delfinowatych, zachowaniem przypominają wieloryby. Dorosłe ssaki mierzą do 6,5 metra i ważą do czterech ton.



źródło: IAR

Naukowcy nie wiedzą, co spowodowało, że te zwierzęta wypłynęły na ląd.