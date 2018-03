Nowy Dreamliner wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina

Po trwającym 9,5 godz. rejsie w piątek ok. godziny 9. rano wylądował w Warszawie pierwszy z zamówionych przez PLL LOT samolotów typu Boeing 787–9 Dreamliner. Nowa maszyna przyleciała prosto z fabryki w Everett w USA.

Boeingi 787–9 Dreamliner mogą zabrać na pokład 294 pasażerów: 24 w klasie biznes, 21 w premium economy i 249 w klasie ekonomicznej. B787–8 na pokład zabiera 252 pasażerów. Nowy Dreamliner ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od każdego z ośmiu B787–8 używanych dotychczas przez LOT.



Samolot został wyposażony w silniki Rolls–Royce'a Trent TEN nowej generacji, które mogą być wykorzystywane zamiennie także na B787–8. Zasięg nowego dreamlinera w wersji dla LOT–u to ponad 13 350 km, o ok. 700 km więcej niż B787–8.



– Do floty LOT–u dołączył pierwszy samolot dalekiego zasięgu Boeing 787–9 Dreamliner. Jestem przekonany, że B787–9 otworzą dla nas nowy etap w historii poprzez znaczące zwiększenie liczby oferowanych miejsc na istniejących, najbardziej popularnych trasach. Ten większy model świetnie sprawdzi się na flagowych trasach do Chicago, Nowego Jorku i wybranych kierunkach w Azji. Dzięki niemu będziemy też otwierać zupełnie nowe połączenia, nadal poprawiać rentowność i dążyć do pozycji lidera na rynku Europy Środkowo–Wschodniej – mówił prezes PLL LOT Rafał Milczarski w trakcie uroczystej prezentacji samolotu.

źródło: pap

Drugi B787–9 spółka ma odebrać w kwietniu, trzeci na przełomie maja i czerwca. Ostatni samolot LOT spodziewa się otrzymać na początku 2019 r. Wówczas polski przewoźnik będzie miał w swojej flocie w sumie 12 dreamlinerów. Obecnie ma 8 maszyn B787–8.