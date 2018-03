O krok od tragedii na rogatkach. Pociąg przejeżdża tuż przed maską auta [WIDEO]

O krok od tragedii na przejeździe w Dobiegniewie (powiat strzelecko-drezdenecki). Przy podniesionych rogatkach samochód wjechał na przejazd; wtedy rozpędzony pociąg przejechał mu tuż przed maską. Dróżniczka była trzeźwa. – Dochodzenie wyjaśni, co się wydarzyło – mówi portalowi sierż. szt. Maciej Kimet Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i chwali przezorność kierowców.

Policjanci dotarli do nagrania, które utrwaliło bardzo niebezpieczną sytuację, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Dobiegniewie. 21 marca ok. godz. 16.30 przed zamkniętymi szlabanami kierowcy czekali na przejazd pociągu. Kiedy przejechał, rogatki zostały otwarte i jeden z kierowców wjechał na przejazd.



– Na szczęście wykazał się dużą czujnością i mimo podniesionych szlabanów obserwował, co się dzieje dookoła – komentuje nadkom. Marcin Maludy, rzecznik KWP w Gorzowie Wielkopolskim.



Niebezpieczeństwo światłami sygnalizował mu także stojący po drugiej stronie kierowca. Potem okazało się, że był to emerytowany policjant. W ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii. Samochód zatrzymał się. Przed maską przejechał pociąg towarowy.



Całe zdarzenie nagrała kamera zamontowana w jednym z aut. Filmik wrzucono do internetu, gdzie znaleźli go policjanci. – Teraz pokazujemy ku przestrodze – wyjaśnia funkcjonariusz. Przypomina, że zawsze zachowywać wzmożoną czujność i ograniczone zaufanie wobec innych.

Policjanci sprawdzają, dlaczego szlabany były podniesione. Wiadomo już, że dróżniczka była trzeźwa. Policjanci wciąż badają czy wina leży po stronie człowieka czy była to awaria rogatek. Autorem nagrania jest Rafał Zaremba.