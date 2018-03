Trzeba było żyć w oderwaniu od rzeczywistości, żeby nie zobaczyć, że został zamordowany Bogdan Włosik, Grzegorz Przemyk – powiedział w programie „Minęła 8” poseł Kukiz’15 Józef Brynkus. – Ten projekt broni tych wszystkich, którzy z okropnościami SB nie mieli nic wspólnego – przekonywała posłanka PO Izabela Leszczyna. Politycy komentowali w ten sposób odrzucenie projektu ustawy odwracającej skutki ustawy dezubekizacyjnej.

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy odwracającej skutki ustawy dezubekizacyjnej. Politycy w studiu odnieśli się do głosowania nad projektem, a także do ustawy dezubekizacacyjnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, która weszła w życie 1 października 2017 r.



Posłanka Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że jej partia broniła w Sejmie osób, które „krzywdzi” ustawa dezubekizacyjna.



– Ten projekt broni ludzi – wdów, sierot, tych wszystkich, którzy z okropnościami SB nie mieli nic wspólnego. Wczoraj w Sejmie broniliśmy takich ludzi. PiS zastosował odpowiedzialność zbiorową – tak do projektu obywatelskiego odniosła się Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.



– Nieliczne przypadki, o których pani mówi, są możliwe do wyjaśnienia, bo, jak pani wie, ustawa przewiduje mechanizm indywidualnego odwołania. Ustawa oczywiście dotyczy współpracowników aparatu bezpieczeństwa, UB i to jest meritum tej ustawy – powiedział prezes Porozumienia Zbigniew Gryglas. Określił ustawę dezubekizacyjną „sprawiedliwością dziejową”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– To oddanie czci bohaterom i pozbawienie czci osób, które walczyły z narodem, bo współpraca z rządem, który nie był rządem suwerennego kraju, inaczej nie może być nazwana – podsumował. Poseł Kukiz 15 Józef Brynkus stwierdził, że „zachowanie posłów PO i Nowoczesnej było spektaklem hańby.– Cieszy mnie to, że z drugiej strony pojawiły się głosy posłów, którzy pokazali, na czym oparty jest ich system wartości – zadeklarował.– Ci, którzy szli do resortu, mieli świadomość, co to był za resort. Trzeba było żyć w oderwaniu od rzeczywistości, żeby nie zobaczyć, ze został zamordowany Bogdan Włosik, że został zabity Grzegorz Przemyk i wielu innych ludzi. Więc ci ludzie wiedzieli, w jakim resorcie pracują. Należało po prostu zrezygnować z takiej pracy. Wtedy w Polsce było dość roboty, można było pracować – stwierdził.– Art. 8a i 15 pozwala na to, że osoby krótkotrwale zaangażowane w pracę w tym ministerstwie mogły strać się o odzyskanie tej emerytury – powiedział.