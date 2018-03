Potrzebni chętni do przytulania. Ośrodek preadopcyjny szuka wolontariuszy

Do otwockiego ośrodka trafiają dzieci wprost z sali porodowej, okna życia czy interwencji domowych. Ale oprócz pomocy lekarskiej i opieki potrzebują zainteresowania, zabawy i tulenia. Dlatego placówka szuka chętnych, którzy będą mogli poświęcić swój czas potrzebującym miłości i ciepła dzieciom.

O poszukiwaniach otwockiego ośrodka preadopcyjnego pisze naszemiasto.pl. Portal podkreśla, że przytulania pomaga utrzymać regularne bicie serca, zwiększa ilość tlenu we krwi, zmniejsza szanse na zaburzenia oddychania czy ryzyko infekcji. Brak przytulania i więzi z opiekunem prowadzi do szybkiego rozwoju choroby sierocej.



A podopiecznym otwockiego ośrodka właśnie przytulania i więzi brakuje najbardziej. Trafiają tutaj z sali porodowej, interwencji domowej czy z okna życia. Placówka szuka wolontariuszy chętnych do pomocy przy tuleniu maluchów.



Sprawa jest prosta. Wystarczy, że poświęcimy maluchom odrobinę czasu. Osoba, która podejmie się wolontariatu, będzie miała za zadanie przytulać maluchy, pobawić się z nimi. Obecnie w ośrodku przebywa 20 dzieci. - Dwoje wymaga hospitalizacji. Wszystkie są wspaniałe i bije od nich olbrzymia wola życia - mówi portalowi jedna z opiekunek ośrodka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: naszemiasto.pl

Ważne jest także wsparcie finansowe dzieci. Ich leczenie jest niekiedy bardzo kosztowne. Można wspomóc placówkę finansowo, wpłacając pieniądze na konto: Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643, nr SWIFT: BIGBPLPW.