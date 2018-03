Trump wymienia kolejnego bliskiego współpracownika. „Jastrząb” zastąpi gen. McMastera

Odchodzi kolejny wysoki rangą współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa – doradca ds. bezpieczeństwa narodowego generał Henry Raymond McMaster. Gospodarz Białego Domu poinformował, że wkrótce zastąpi go były ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych John Bolton.

Zmianę na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Trump ogłosił na Twitterze. Prezydent podziękował generałowi McMasterowi za pracę i zapewnił, że pozostanie on jego przyjacielem. Poinformował też, że Bolton formalnie obejmie swoją funkcję 9 kwietnia.



Informacje o tym, że prezydent chce usunąć McMastera, pojawiły się w amerykańskich mediach w zeszłym tygodniu. Jednak Biały Dom je dementował.



Nowy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton uważany jest za jastrzębia w polityce zagranicznej. Publicznie wzywał on do uderzenia militarnego w Korei Północnej i do zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem.

Politycy partii republikańskiej chwalą nominację Boltona. Senator Tom Cotton uznał ją za „doskonały wybór”. Demokraci jednak bija na alarm ostrzegając, że jego poglądy i osobowość zwiększają ryzyko przystąpienia USA do wojny.Bolton będzie trzecim doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego po gen. H.R. McMasterze i gen. Michaelu Flynnie. Ten ostatni został oskarżony o świadome składanie fałszywych zeznań w sprawie spotkania z rosyjskim ambasadorem tuż zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.