26-letni Syryjczyk podpalił się w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Na szczęście doznał tylko niegroźnych poparzeń, ale media zwracają uwagę, że to jeden z najpoważniejszych incydentów w Morii od wielu miesięcy.

Do aktu doszło w biurze obozu. Obywatel Syrii szybko został zabrany do szpitala, gdzie lekarze opatrzyli jego obrażenia – poinformowały lokalne władze.



Moria to dawna baza wojskowa umieszczona na wzgórzu. W trudnych warunkach w obozie mieszka ok. 5 tys. osób starających się o azyl. Na wyspie funkcjonuje jeszcze jedna taka placówka dla 3 tys. osób. Nielegalni imigranci czekają w nich na decyzji ws. swojej przyszłości.



W Grecji przebywa około 60 tys. migrantów, głównie z Syrii, Iraku i Afganistanu, którzy utknęli w tym kraju po tym jak zamknięto tzw. szlak bałkański, którym chcieli dostać się na północ Europy, głównie do Niemiec i Szwecji.

źródło: Agencja Reutera

Wyspa Lesbos była jedną z głównych bram do Europy dla niemal miliona migrantów, którzy w 2015 r. przedostali się nielegalnie z Azji. Od dwóch lat obowiązuje umowa między Unią Europejską a Turcją obligująca Ankarę do powstrzymywania nielegalnych imigrantów przed próbą przedostania się na terytorium Wspólnoty.W obozach na greckich wyspach regularnie dochodzi do zamieszek. W zeszłym tygodniu kilkunastu imigrantów zostało rannych podczas starć z policją w Morii. Ok. 200 kobiet i dzieci ewakuowano wówczas z obozu do pobliskiego magazynu.