Ukraińscy pracownicy pod specjalną opieką

Organizacje biznesowe z Polski i Ukrainy wspólnie zadbają o warunki pracy dla Ukraińców w naszym kraju – informuje „Rzeczpospolita”. Inicjatywa ma wystartować już w kwietniu.

Partnerstwo i porozumienie – pod takim hasłem będzie działał projekt łączący organizacje pracodawców, przedsiębiorców i agencji zatrudnienia z obu stron granicy.



– Chcemy zmobilizować partnerów, w tym Państwową Inspekcję Pracy i polskie organizacje pracodawców, by w obu krajach promować dobre standardy rekrutacji i zatrudnienia Ukraińców. To zwiększy atrakcyjność pracy w Polsce dla fachowców i specjalistów z Ukrainy – tłumaczy prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.



Izba prowadzi projekt we współpracy z Ogólnoukraińskim Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia.



Polska przyjęła około miliona imigrantów z Ukrainy, którzy wypełniają sporą lukę na rynku pracy.

#wieszwiecej Polub nas