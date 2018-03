Współczesne niewolnictwo. Jak Polacy są wykorzystywani w Holandii

Praca w niebezpiecznych i niezdrowych warunkach, zarobki o połowę niższe niż u tubylców, mobbing, dyskryminacja, brak opieki lekarskiej, zakwaterowanie w kontenerach, pozbawianie dokumentów tożsamości. To nie relacje pracowników z krajów Trzeciego Świata. Taki los spotyka Polaków zatrudnionych w Holandii i nie są to odosobnione przypadki. Sprawa zajęli się reporterzy „Magazynu Śledczego Anity Gargas”.

Kandydaci do pracy są mamieni wysokimi zarobkami w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie. Żeby wyjechać, muszą zapłacić pośrednikowi od 80 do 320 euro, a wciąż nie wiedzą, jaka to będzie praca ani gdzie będą zakwaterowani. Po przyjeździe do Holandii zaczyna się dramat.



Na miejscu okazuje się, że zapisy umów podpisywanych w języku holenderskim różnią się od ustaleń poczynionych przed wyjazdem. A to dopiero początek. Koordynator pracowników tymczasowych opowiedział anonimowo o gehennie rodaków.



– Najlepsi pracownicy to tacy, którzy są nieporadni, nie znają żadnych języków. Dajemy im ofertę nie do odrzucenia, nowego życia. Mieszkają po 10 osób w mieszkaniach i każdej naliczamy takie koszty, aby po tygodniu przemieszkanych u nas, bo muszą poczekać na pracę, byli nam tyle winni, by musieli pracować za darmo dwa miesiące. Jeżeli któraś z nich zacznie się sprzeciwiać – traci wszystko – ujawnia szokujący proceder.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

Dalej pracownicy są oszukiwani przez firmy działające jak gangi. Niestety, mimo licznych zgłoszeń polska placówka dyplomatyczna w Hadze nie reagowała. Milczą też polskie instytucje, które powinny bronić swoich obywateli. Tym też powinni zająć się śledczy.