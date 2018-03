Bada powiązania otoczenia Trumpa z Kremlem, zajmie się też Cambridge Analytica

Śledztwo specjalnego prokuratora Roberta Muellera ws. ingerencji Rosji w wybory i kontaktów otoczenia Donalda Trumpa z przedstawicielami Kremla objęło firmę doradczą Cambridge Analytica. Brytyjska firma, jak ujawniło dziennikarskie śledztwo, prowadziła nielegalne kampanie dla polityków, także w USA.

Zespół specjalnego prokuratora bada powiązania CA z ludźmi Trumpa, ale analizuje też starannie metody zbierania danych przez firmę oraz ich wykorzystywania w kampanii prezydenckiej. Sztab Trumpa zapłacił firmie prawie 6 mln dolarów za pracę wykonaną w 2016 r.



Cambridge Analytica zaoferowała swoje usługi Trumpowi wiosną 2015 r., zanim jeszcze ogłosił on, że będzie kandydował w wyborach. Nie została wtedy zatrudniona i początkowo pracowała dla republikańskich rywali Trumpa, Bena Carsona i Teda Cruza, którzy również ubiegali się o nominację w wyborach. Firma została zatrudniona przez Trumpa, gdy został oficjalnym kandydatem Republikanów i pierwsze honorarium – 100 tys. dolarów – otrzymała w lipcu 2016 r.



Wielomilionowe honorarium



Wiceprezesem Cambridge Analytica był od czerwca 2014 do sierpnia 2016 r. bliski doradca Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej, a potem strateg Białego Domu Steve Bannon, który odszedł z administracji USA w sierpniu 2017 r. Największe honorarium – 5 mln dolarów – firma otrzymała 1 września 2016 r., tuż po mianowaniu Bannona szefem sztabu wyborczego Trumpa.



Były pracownik CA Chris Wylie powiedział w wywiadzie dla „Washington Post”, że firma zaczęła testować takie slogany jak „osuszyć bagno” i „głębokie państwo” jeszcze przed rozpoczęciem kampanii Trumpa. On sam zaczął używać tych haseł podczas wystąpień, gdy Bannon dołączył do jego sztabu wyborczego. Wylie obawia się też, że dane zdobyte przez Cambridge Analytica zostały przekazane Rosjanom.

źródło: pap

Skandal związany z metodami działania firmy oraz faktem, że pozyskała nielegalnie dane ok. 50 mln użytkowników Facebooka, wybuchł w niedzielę, kiedy wyniki swego śledztwa opublikował brytyjski „Observer”. Sprawą zajął się też dziennik „Guardian” i kanał telewizyjny Channel 4. Z ich dochodzenia wynika, że firma wykorzystywała nielegalnie zdobyte dane nie tylko do wsparcia kampanii Trumpa, ale też aby przekonać Brytyjczyków do głosowania w referendum za Brexitem.Prezydent USA zareagował na aferę Cambridge Analytica, pisząc na Twitterze: „Pamiętacie, jak mówili podczas kampanii, że Donald Trump wygłasza świetne przemówienia i przyciąga wielkie tłumy, ale (...) nie korzysta z mediów społecznościowych tak dobrze, jak (...) zespół nieuczciwej Hillary. No cóż, już tak nie mówią!”.