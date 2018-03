„Za atak w Salisbury prawdopodobnie odpowiedzialna jest Rosja”

Bardzo prawdopodobne, że to Rosja jest odpowiedzialna za atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, nie ma innego wiarygodnego wytłumaczenia. Tak uznali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Sprawność umysłowa Skripala i jego córki zagrożona – Badania wskazują, że sprawność umysłowa Siergieja Skripala i jego córki Julii może być naruszona w nieznanym na razie stopniu – powiedział... zobacz więcej

Unijni liderzy podczas czwartkowej kolacji wysłuchali premier Wielkiej Brytanii Theresy May ws. ataku z użyciem broni chemicznej w Salisbury i próbie zabójstwa byłego oficera wywiadu wojskowego Siergieja Skripala oraz jego córki.



Rozpoczęty w czwartek unijny szczyt miał dać jasny sygnał, że Wspólnota mówi jednym głosem w kwestii odpowiedzialności Rosji za atak w Salisbury. Wcześniej Unia wyraziła bezwarunkową solidarność z Londynem.



Unijni liderzy wzmocnili zapisy we wnioskach ze spotkania, choć nie zdecydowali się na nałożenie sankcji.



Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że podczas dyskusji na szczycie mowa była o gestach solidarności unijnych krajów z Wielką Brytanią i wyrzuceniu rosyjskich dyplomatów. Nie byłaby to decyzja na poziomie europejskim, ale poszczególnych rządów. Unijni dyplomaci informują, że na takie kroki gotowe są kraje bałtyckie, Polska i Francja.



Kreml stanowczo zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z zamachem na Skripala.

