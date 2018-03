Wielkie polowanie na jednorękich bandytów

Gang wyposażający lokale w całej Polsce w nielegalne automaty do gier rozbili funkcjonariusze CBŚP z Warszawy. W czterech „szulerniach” zabezpieczono 31 maszyn. Podczas obławy przeprowadzonej na terenie trzech województw zatrzymano 22 członków grupy przestępczej. Organizatorom gier hazardowych bez koncesji grozi kara do 100 tys. zł za każdą niezarejestrowaną maszynę.

Ponad 150 policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej brało udział w obławie na gang organizujący nielegalne kasyna z automatami o tzw. niskiej wygranej. Grupa działała w całej Polsce, wynajmując lokale pod swoje szulernie lub wstawiając jednorękich bandytów do zaprzyjaźnionych punktów np. na bazarach.



Wielka obława



Funkcjonariusze uderzyli na ternie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Zatrzymano 22 członków gangu, w tym jednego, który jak się okazało był poszukiwany listem gończym, ponieważ nie stawił do zakładu karnego, aby odsiedzieć zasądzony wyrok. Przejęto także kilka luksusowych samochodów oraz markowe zegarki, które zabezpieczono na poczet kar grożącym zatrzymanym.



W tym samym czasie inna grupa wkroczyła do czterech lokali w Warszawie i Siedlcach, wykorzystywanych przez bandę jako nielegalne kasyna. Natrafiono w nich na 31 automatów.



Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy.



Do tej pory w śledztwie dotyczącym nielegalnego hazardu zarzuty usłyszało 45 osób, zabezpieczono też ponad 350 automatów. Według śledczych to nie koniec zatrzymań.