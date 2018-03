Umowa kupna Patriotów w przyszłym tygodniu

Polska i Stany Zjednoczone są gotowe do podpisania w przyszłym tygodniu umowy na zakup zestawów systemu antybalistycznego Patriot. Ma to nastąpić 28 marca – podała Agencja Reutera powołując się na trzy niezależne źródła w Warszawie.

Proponowana transakcja obejmuje 208 pocisków najnowszej generacji stosowanych w systemie PAC-3, 16 wyrzutni M903, cztery radary AN/MPQ-65 i cztery moduły zarządzające. Ponadto Polska kupi części zamienne, oprogramowanie i wyposażenie dodatkowe. Wartość kontraktu to około 5,5 mld dolarów.



Niezależnie od tego, Polska jest upoważniona do zakupu m.in. wsparcia technicznego, inżynieryjnego i logistycznego.



Ministerstwo Obrony Narodowej nie skomentowało tych doniesień, jednak Reuters powołuje się na wypowiedź szefa resortu Mariusza Błaszczaka ze stycznia, który zapowiadał podpisanie umowy w pierwszym kwartale.



Systemy Patriot są przeznaczone do wykrywania, śledzenia i likwidowania bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków samosterujących, pocisków krótkiego zasięgu i taktycznych pocisków balistycznych.

