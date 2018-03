Rada Warszawy uchwaliła nowe okręgi wyborcze. PiS i Razem oburzone

Rzadko się zdarza, by przedstawiciele takich partii jak Prawo i Sprawiedliwości z jednej strony, a Razem z drugiej, wypowiadali się w podobnym tonie. Taka sytuacja ma miejsce obecnie w Radzie Warszawy. Decyzji tego organu o nowych okręgach wyborczych nie krytykuje jedynie Platforma Obywatelska, która posiada w radzie większość.

– Najniższy szczebel demokracji jest po prostu brutalnie tłamszony – mówi o nowych okręgach wyborczych radny PiS Marek Borkowski. – PO przyjęła na nadchodzące wybory strategię obrony stanu posiadania w mieście za wszelką cenę – wtóruje mu Sebastian Liszka z Partii Razem. Przewodniczący klubu radnych PO Jarosław Szostakowski wskazuje, że rada jedynie realizuje ustawę uchwaloną przez większość sejmową.



Ustawa przewiduje zmniejszenie liczby mandatów z jednego okręgu, co jest korzystne dla większych partii. Powołując się na ten przepis rada podzieliła np. osiedle Gocław, przyłączając jego fragmenty do okręgów w sąsiednich dzielnicach. Utworzyła też okrąg obejmujący Wawer, Wesołą i Targówek, bez leżącego między tymi dzielnicami Rembertowa. Radnych będą tutaj wybierać wspólnie mieszkańcy odległych od siebie o blisko 30 km Bródna i Falenicy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– To, co mogło być jedynie administracyjną procedurą, niewielką korektą, stało się ofiarą strategii szatkowania i rozdrabniania dzielnic, by podzielić je na najmniejsze możliwe okręgi – mówił radny Liszka.Przedstawiciel ruchu Miasto Jest Nasze zarzucał hipokryzję Szostakowskiemu – że chodzi na marsze KOD jako rzekomy obrońca demokracji, by potem tę prawdziwą tłumić manipulując okręgami. Radny PiS Edmund Świderski wskazywał na brak konsultacji z mieszkańcami i ruchami miejskimi.