1,3 biliona dolarów wydatków. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjeła budżet

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła w czwartek ustawę budżetową przewidującą wyasygnowanie w roku finansowym 2018 w sumie 1,3 bln dolarów. Za przyjęciem kompromisowego projektu ustawy głosowało 256 ustawodawców, przeciw – 167. Aby licząca ponad 2 tys. stron ustawa stała się prawem, identyczną ustawę musi przyjąć Senat, a ostateczny tekst musi podpisać prezydent.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podpisze tę ustawę, mimo że w wersji zaaprobowanej przez Izbę Reprezentantów przewiduje ona na realizację jego głównej obietnicy wyborczej – budowy muru na granicy z Meksykiem – tylko 1,6 mld dolarów zamiast 25 mld dolarów, o które wystąpił Biały Dom.



Kompromisowa ustawa przewiduje m.in. przeznaczenie na obronę dodatkowo 80 mld dolarów, zwiększenie o 63 mld dolarów wydatków wewnętrznych, w tym nakładów na infrastrukturę, opiekę medyczną oraz dodatkowe 4 mld dolarów na walkę z epidemią uzależnienia od opioidów.



Kwestia marzycieli



Wbrew nadziejom Demokratów ustawa nie przewiduje uregulowania sytuacji tzw. marzycieli, czyli co najmniej 700 tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy zostali przeszmuglowani przez „zieloną granicę” z reguły przez swoich rodziców, kiedy byli dziećmi. Grupa ta obejmuje także ponad 3 tys. obywateli Polski, którzy znaleźli się w Stanach Zjednoczonych nielegalnie jako niepełnoletni.



W reakcji na ostatnią tragedię w gimnazjum w Parkland na Florydzie, gdzie były uczeń szkoły zamordował 17 osób, ustawa obejmuje wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych regulacji w dziedzinie sprzedaży broni palnej i sprawdzania przeszłości kryminalnej jej potencjalnych nabywców (tzw. regulacje Fix NICKS) oraz dodatkowe środki na poprawę bezpieczeństwa szkół publicznych.

Republikanom w ramach tej gigantycznej ustawy, której pełny tekst został przedstawiony w środę wieczorem, zaledwie kilkanaście godzin przed głosowaniem w Izbie Reprezentantów, udało się doprowadzić do całkowitego wstrzymania subwencji federalnych dla dokonujących aborcji sieci klinik Planned Parenthood Care.

Kompleksowa ustawa (ang. omnibus spending bill) oprócz finansowania rządu federalnego do końca września, kiedy zakończy się bieżący rok budżetowy, obejmuje szereg innych zagadnień działalności rządu federalnego.



Długa batalia



Głosowanie nad projektem tej ustawy w Kongresie jest ostatnim epizodem trwającej od 1 października ubiegłego roku batalii o zaaprobowanie przez parlamentarzystów budżetu na wydatki administracyjne. W tym czasie rząd funkcjonował dzięki kilkakrotnie przedłużanemu prowizorium budżetowemu i musiał dwukrotnie „zawiesić” swoją działalność, raz na zaledwie kilka godzin.



W tym ostatnim przypadku do zawieszenia działalności rządu (tzw. shutdown) doprowadził w pojedynkę republikański senator Rand Paul, zwolennik dyscypliny finansowej, który stosując obstrukcję parlamentarną (tzw. filibuster), wielogodzinnym przemówieniem podczas plenarnych obrad Senatu zablokował głosowanie.



Istnieje poważna obawa, że Paul będzie ponownie próbował zablokować głosowanie nad ostatecznym projektem ustawy budżetowej, co grozi kolejnym, trzecim w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zawieszeniem działalności rządu federalnego. Termin kolejnego prowizorium budżetowego upływa bowiem o północy czasu miejscowego w piątek.