Ekstremalna Droga Krzyżowa inspiruje wiernych na całym świecie

Nie tylko w Polsce, ale również w Ameryce Północnej czy na Antypodach wierni rozpoczną w piątek 10. Ekstremalną Drogę Krzyżową. Za pośrednictwem internetu udział w niej zadeklarowało dotychczas około 60 tys. osób, ale może dołączyć każdy, bez rejestracji.

Na stronie internetowej wydarzenia zainteresowani mogli wybrać trasę (jest ich ponad 600), którą przejdą. Dotychczas zrobiło to około 60 tys. osób. Aby uczestniczyć w Drodze nie trzeba się jednak wcześniej elektronicznie zapisywać. Według organizatorów w tym wyjątkowym wydarzeniu może uczestniczyć nawet 100 tys. osób.



– Każdy może w piątek przyjść i dołączyć do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Myślę, że pogoda coraz bardziej zachęca – przyznał rzecznik prasowy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ks. Jarosław Raczak.



Duchowny zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie, m.in. odpowiednie ubranie (wygodne, ciepłe) i prowiant. Uczestnicy powinni też mieć latarkę, naładowany telefon komórkowy, odblaski (najlepiej kamizelki odblaskowe).

#wieszwiecej Polub nas

W piątek pątnicy wyruszą w kilkuset miejscach w Polsce oraz w 20 innych krajach, m.in. w Ameryce Północnej i na Antypodach. W kilkunastu regionach Polski i zagranicy Ekstremalne Drogi Krzyżowe już się odbyły. Zgodnie z szacunkami organizatorów wzięło w nich udział co najmniej 20 tys. wiernych.

Urozmaicone trasy



Trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej liczą od 40 do 144 kilometrów. Nocna przeprawa rozpoczyna się nabożeństwem w wybranym kościele. Wierni, samotnie lub w niewielkich grupach, idą nocą w ciszy i skupieniu. Po drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej. Czytają tam specjalnie dla nich przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych. Wędrówka kończy się zazwyczaj rano w punkcie docelowym, z reguły jest to sanktuarium.



„Każdy ma w głowie swoje sprawy, intencje, problemy; każdy ma powód, dla którego idzie” – opisują uczestnicy Dogi Krzyżowej. „To ciekawe doświadczenie. Dla niektórych na pewno forma pokuty. Był czas przemyśleć pewne rzeczy, był czas na medytację, wyciszenie się”, „Chęć sprawdzenia się, utożsamienia z Chrystusem. Bierzemy na drogę nie tylko krzyż brzozowy, bierzemy swoje drobne krzyże” – opowiadają.



Ekstremalna Droga Krzyżowa to inicjatywa ks. Jacka Stryczka, założyciela stowarzyszenia „Wiosna” i pomysłodawcy akcji „Szlachetna Paczka”. Msza św. rozpoczynająca tegoroczną edycję z udziałem ks. Stryczka odbędzie się w piątek w kościele św. Józefa na Podgórzu w Krakowie. Uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pobłogosławił papież Franciszek.