Napad na parabank w Skarżysku-Kamiennej

Zamaskowany mężczyzna napadł na jedną z placówek parabankowych w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Policja nie ujawnia, jaka suma pieniędzy została skradziona. Trwają poszukiwania sprawcy. Był to wysoki, szczupły mężczyzna, ubrany w szarą bluzę z kapturem i charakterystycznymi białymi pasami na wysokości klatki piersiowej.

Do napadu doszło na osiedlu Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej. Do punktu udzielającego pożyczek wtargnął zamaskowany mężczyzna.



– Grożąc, prawdopodobnie nożem, pracującej tam kobiecie, zażądał wydania pieniędzy. Całe zdarzenie trwało bardzo krótko. Sprawca po dokonaniu rabunku wybiegł z placówki. W chwili napadu oprócz kasjerki w pomieszczeniu znajdował się jeszcze klient. Na szczęście nikomu nic się nie stało – opisuje przebieg napadu asp. Damian Szwagierek z KPP w Skarżysku-Kamiennej.



Policja na razie nie ujawnia, jaka kwota została skradziona. Trwają poszukiwania sprawcy napadu. – Był to wysoki, szczupły mężczyzna ubrany w szarą bluzę z kapturem i charakterystycznymi białymi pasami na wysokości klatki piersiowej – przekazał policjant.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków zdarzenia. Proszą też wszystkie osoby, które w czwartek po południu widziały tak ubranego mężczyznę, o kontakt pod numerem 997 lub z najbliższą jednostką policji.