Senator PiS: Powinniśmy mówić o holokauście narodu polskiego

– To była celowa polityka hitlerowskich Niemiec: wyniszczenia, eksterminacji narodu polskiego. Ginęli zatem Polacy tysiącami, cywilni i duchowni. To były uderzenia w polską elitę, ludzi walczących – mówił senator Michał Seweryński podczas spotkania z przedstawicielkami Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego dla Kobiet Ravensbrück.

Spotkanie byłych więźniarek z senatorami odbyło się w ramach posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 73. rocznicę wyzwolenia obozu, w którym wymordowano ponad 30 tysięcy Polek. Przeżyło tylko 8 tysięcy. Były poddawane eksperymentom pseudomedycznym: zarażane, poddawane operacjom na układzie kostnym, cielesnym, sterylizowane.



Dzisiejsze wydarzenie, mówił podczas spotkania senator Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości, „wpisuje się w trwałe postanowienie, aby upamiętnić to co się stało w obozie Ravensbrück poprzez szacunek wyrażany więźniarkom, męczonym w tym obozie. Poprzez szacunek wyrażany dla tych osób, które przetrwały i tych osób, które nie przetrwały. Jest to nasz wspólny obowiązek”



Przywrócić miejsce prawdzie historycznej



– W Senacie postanowiliśmy upamiętnić to co się stało w obozie Ravensbrueck poprzez szacunek wyrażany więźniarkom, męczonym w tym obozie. To nasz obowiązek - powiedział senator PiS, który umieścił to zagadnienie w kontekście polityki historycznej. – Coraz trudniej jest przeciwstawiać się fałszerstwom, jakie są produkowane wokół II wojny światowej i wokół jej przebiegu na ziemiach polskich oraz ofiar poniesionych przez naród polski, idących w miliony. Powinniśmy też mówić o holokauście narodu polskiego. W naszych współczesnych dziejach, kiedy musimy podjąć wytrwałe zabiegi o to, żeby przywrócić miejsce prawdzie historycznej o II wojnie światowej i o ofiarach, jakie naród polski poniósł w trakcie tej wojny oraz bohaterskiej postawie walczących zbrojnie Polaków – dodał, wskazując, że „takich przykładów męczeństwa narodu Polskiego, jak więźniarki z Ravensbrück, jest niestety znacznie więcej”.

– To była celowa polityka hitlerowskich Niemiec - wyniszczenia, eksterminacji narodu polskiego. Ginęli zatem Polacy tysiącami - cywilni i duchowni. To były uderzenia w polską elitę - ludzi walczących. Młodzież, która zerwała się w czasie Powstania Warszawskiego. We wszystkich tych, którzy nie złożyli broni. Dzisiaj każda z osób ocalałych z tego obozu jest wspaniałą kartą pamięci, wspaniałą kartą historii narodu polskiego - żywym dowodem na to, jaka była postawa naszego narodu w czasie II wojny światowej – przypomniał Seweryński.Ks. dr Robert Ogrodnik, kapelan środowiska Rodziny Ravensbrück, przypomniał losy i imiona Polek, które były poddawane przez Niemców eksperymentom pseudonaukowym i opisał te eksperymenty szczegółowo. Kierownik oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Barbara Oratowska przygotowała prezentację poświęconą tajnej korespondencji z obozu: więźniarki pisały listy moczem, by omijając cenzurę przekazać świadectwo prawdy o gehennie w KL Ravensbrück.Wznowione śledztwo w sprawie KL Ravensbrück prowadzi prok. Krzysztof Bukowski z delegatury koszalińskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu IPN. – W toku śledztwa osoby pokrzywdzone, więźniarki, ich dzieci, a nawet wnuki przekazują nam listy, zdjęcia i, co bardzo jest cenne, wspomnienia nieżyjących już więźniarek” – mówił, opowiadając o swojej pracy.

Niemcy wobec Ravensbrück



Obecny na posiedzeniu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin zdał relację ze współpracy z Minister Badań i Kultury Brandenburgii Martiną Minch. Mówił m.in. o liście, w którym poruszył kwestię przeniesienia tablicy ufundowanej przez byłe więźniarki obozu w Ravensbrück, której Niemcy najpierw w ogóle nie chcieli eksponować, a później umieściły w innym miejscu, niż życzyły sobie fundatorki. – Zaznaczyłem w tym liście, aby jednak uszanować wolę więźniarek, gdzie ta tablica powinna być eksponowana – zapewnił.



Sellin pisał do Minch również w sprawie renowacji polskiej wystawy narodowej. – Mamy gotowy projekt, zaakceptowany przez środowisko byłych więźniarek i który był prezentowany dyrekcji Muzeum - Miejsce Pamięci Ravensbrück oraz Radzie Brandenburskich Miejsc Pamięci. Chcemy żeby ten projekt był realizowany. Mamy zabezpieczone środki w budżecie na ten cel – zadeklarował minister.



Wśród ponad 130 tys. kobiet i dzieci więzionych w Ravensbrück uwięzionych było wiele członkiń Armii Krajowej, m.in. uczestniczek powstania warszawskiego Przetrzymywano tam m.in. dr Wandę Półtawską, później przyjaciółkę Jana Pawła II oraz znaną aktorkę filmową i teatralną Zofię Rysiównę.



Część strażniczek i funkcyjnych z obozu, a także lekarzy, którzy prowadzili na więźniarkach eksperymenty sądzono w procesie norymberskim. Część z nich skazano na karę śmierci i wykonano wyroki. Ale tych, których skazano na długoletnie więzienie, także dożywotnie zwolniono za dobre sprawowanie po kilku latach. Już w latach 50-tych władze Niemiec wydawały zgody na wykonywanie zawodu lekarzom eksperymentującym na ludziach.



Muzeum - Miejsce Pamięci Ravensbrueck utworzono w 1959 r. W 1995 r. w związku z rocznicą 50-lecia wyzwolenia obozu polskie więźniarki i ofiary eksperymentów starały się o umieszczenie tablicy upamiętniającej ich męczeństwo. To wtedy niemieckie władze placówki odmówiły jej umieszczenia. Udało się to zrobić rok później.