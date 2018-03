Rosyjskie samoloty przy ukraińskiej granicy. Obrona lotnicza postawiona w stan gotowości

Ukraińskie wojska obrony powietrznej zostały postawione w stan gotowości bojowej. To odpowiedź na prowokacyjne działania rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Według ukraińskich informacji rosyjskie samoloty kilkukrotnie zbliżyły się do ukraińskich granic.

Do rosyjskich prowokacji miało dojść wzdłuż wschodniej i południowej granicy Ukrainy. Jak czytamy w komunikacie ukraińskich sił powietrznych: „rosyjskie myśliwce i bombowce, które startowały z lotnisk w Krymsku Belbeku i Szajkowce zbliżały się na maksymalnie bliską odległość do granic Ukrainy, a także do granicy między półwyspem krymskim i Ukrainą kontynentalną”.



Rosyjskie jednostki powietrzne zbliżyły się też na ok. 40 km od linii brzegowej Ukrainy od strony Morza Czarnego. Ponadto – jak poinformowano – grupa uzbrojonych rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu Tu-22, w asyście myśliwców Su-30, przeprowadziła ćwiczenia symulujące ataki w przestrzeni powietrznej Morza Czarnego i Azowskiego.



Takie działania Rosjan spowodowały postawienie w stan gotowości bojowej wszystkich jednostek ukraińskich wojsk obrony przeciwlotniczej .

