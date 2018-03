Zieliński z mównicy sejmowej: hańba i podłość

– Jesteście ramię w ramię z SB-kami. Bronicie ich. Razem z nimi protestujecie – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński z mównicy sejmowej po tym, jak Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy odwracającej skutki ustawy dezubekizacyjnej.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wyszedł na mównicę po tym, jak Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy odwracającej skutki ustawy.



– Podłością i hańbą jest dzisiaj to, co mówicie, jeżeli chodzi o dwa wątki. Przypisując ustawie dezubiekizacyjnej przypadki śmierci. Skąd macie taką wiedzę? Kto wam to powiedział? – powiedział Zieliński podkreślając, że ma szacunek dla każdej śmierci.



Rozenek: zgony potwierdzone



Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek mówił wcześniej, że „Sejm uchwalił bubel prawny, w wyniku którego, jak do tej pory, śmierć poniosło 37 osób”. – Te 37 zgonów to są informacje w pełni potwierdzone. To są informacje, które są zbierane w federacji służb mundurowych, każda z nich została potwierdzona przez rodzinę tych, którzy odeszli – powiedział Rozenek. Poprosił o uczczenie zmarłych minutą ciszy.



– To jest hańba i podłość. Nie macie prawa mówić, cytuję pana Rozenka: politycy ustawą w Polsce zabijają ludzi. Tak mówić to jest hańba i podłość – powtórzył.





Zieliński przywołała też słowa Michała Kamińskiego. – Dzisiaj oddawał w wielokrotnych eksklamacjach cześć i chwałę bohaterom, czyli funkcjonariuszom SB. Czyniąc z nich patriotów i bohaterów. To jest hańba i podłość – stwierdził.– Jesteście ramię w ramię z SB-kami. Bronicie ich. Razem z nimi protestujecie. I chcecie dzisiaj tą ustawą przywrócić status quo ante, ponieważ chcecie uchylić ustawę z 16 grudnia 2016 roku. Ale mało tego, chcecie uchylić ustawę z 2009 roku PO i wrócić do jeszcze większych przywilejów – dodał wicesze MSWiA.