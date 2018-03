Dreamliner dla LOT-u. To będzie największa maszyna narodowego przewoźnika

Boeing 787-9 jest o 6 metrów większy od „ósemki”, czyli mniejszej wersji, która już lata w barwach LOT-u. Na pokładzie zmieści 294 pasażerów, czyli o 50 więcej niż „młodszy brat”. W piątek pierwsza z czterech nowych maszyn wyląduje na warszawskim lotnisku.

Będzie to największa maszyna we flocie naszego narodowego przewoźnika. Zamówiono jeszcze trzy takie samoloty. Zdaniem ekspertów to dobry ruch, który obniży koszty LOT-u. – Budujemy flotę na jednym typie samolotu, co jest bardzo opłacalne względem serwisów – ocenił Jakub Bujnik, redaktor prowadzący pasazer.com.



Pierwsza z czterech maszyn przyleci do Warszawy w piątek rano.



Pierwszy kurs zaplanowano na marzec do Toronto. W kwietniu Boeing 787-9 poleci do Chicago. Później będzie latał także do Nowego Jorku i być może do Seulu.

