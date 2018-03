Podróż w Tatry z przeszkodami. Kolej zamknęła ważny odcinek

Polskie Linie Kolejowe zamknęły odcinek między Skawiną a Suchą Beskidzką. Tędy jeździły pociągi do Zakopanego z Krakowa, Warszawy i Trójmiasta. Do 9 czerwca rozkład jazdy na tym odcinku przewiduje zastępczą komunikację autobusową.

PLK chcą wymienić 35 km torów, odnowić obiekty inżynieryjne, zainstalować nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, poprawić bezpieczeństwo na przejazdach drogowych oraz poprawić komfort obsługi pasażerów na dziewięciu stacjach i przystankach. I wybudować jeden, którego do tej pory nie było:



„Efektem inwestycji PLK na zakopiańskiej trasie będzie nowy przystanek Radziszów Centrum, który ułatwi mieszkańcom dostęp do kolei. Podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach mobilnych zyskają lepszą obsługę na stacjach: w Radziszowie, Leńczach, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona, Stroniach, Stryszowie i na przystankach: Rzozów, Wola Radziszowska, Podolany, Przytkowice. Perony będą przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i ławki. Poprawi się oznakowanie i oświetlenie” – czytamy w komunikacie prasowym PLK. Zarządca infrastruktury obiecuje również skrócenie czasu jazdy o kilka minut.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Informacja Prasowa PKP-PLK, podleze-piekielko.pl

To niewiele, jednak inwestycja jest częścią szerszego projektu obejmującego prace na liniach 97, 98 i 99 składających się na ciąg łączący Kraków z Zakopanem. W poniedziałek PLK podpisały umowę na przebudowę linii 99 z budową łącznicy w Chabówce, która pozwoli na jazdę z Suchej Beskidzkiej w kierunku Zakopanego bez zmiany kierunku jazdy. Podobne łącznice powstały już w Suchej Beskidzkiej i w Krakowie. Za 5 lat podróż do Zakopanego ma być już znacznie krótsza i trwać – jak pisze w swoim komunikacie zarządca infrastruktury – „nieco ponad 2 godziny”.Na razie jednak podróż się wydłuży i skomplikuje. Od dziś wzdłuż remontowanego odcinka kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Zgodnie z harmonogramem pociągi między Skawiną a Suchą Beskidzką mają się pojawić po 20 czerwca, ale tylko na 3 miesiące. Kolejne zamknięcie linii jest przewidziane od połowy września do połowy listopada. Do Zakopanego nadal można natomiast dojechać pociągiem z Katowic.Obecny remont o niejedyna inwestycja kolejowa w tym rejonie. W 2026 r. powinna się zakończyć budowa zupełnie nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, dzięki której podróż z Krakowa do Zakopanego skróci się do 90 minut, zaś do Nowego Sącza do 60 minut.