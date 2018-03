„Potraktowano zatokę jak wysypisko”. Dramatyczna sytuacja rybaków

– Sytuacja rybaków jest bardzo dramatyczna. W szczególności w Zatoce Puckiej. Spadła gwałtownie populacja ryb, pojawiły się też chore i martwe zwierzęta. Także foki – powiedział w „O co chodzi” Marcin Buchna, prezes stowarzyszenia „Nasza Ziemia” z powiatu puckiego.

Winą za taki stan rzeczy obarcza m.in. budowę podziemnych magazynów na gaz, która zanieczyściła wody zatoki. Wyjaśnił, że urobek z podziemnych magazynów trzeba było gdzieś zeskładować. – Potraktowano zatokę jak wysypisko, wyrzucając do niej odpad górniczy – wyjaśnił. Do środowiska trafia sól wydobywana z podziemnych dziur. – Odpady niebezpieczne w złożu soli to bardzo ciężkie odpady, z którymi Europa ma problem – powiedział Buchna.



Dodał, że wdrażano także projekty unijne, które miały rekompensować straty, ale efektu zarybienia nie osiągnięto. – Mamy poważny problem. I widzimy, że ta Unia w jakiś sposób przyczyniła się do tej tragicznej sytuacji rybaków – stwierdził. – Nie sprzeciwiamy się dywersyfikacji. Sprzeciwiamy się sposobom, w jaki się to robi – ocenił.

Profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Marka Kuchcińskiego zauważył, że zbliżają się wybory samorządowe. – Bezwzględnie trzeba temat podnieść na poziomie wyborów do sejmiku wojewódzkiego. Także resort powinien w tej kwestii zareagować. Nie ma konieczności rozbudowy bezpieczeństwa gazowego Polski kosztem środowiska naturalnego w takim wymiarze – powiedział prof. Paruch.