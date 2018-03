Grom dźwiękowy wywołał panikę. Ludzie myśleli, że to eksplozja

Przeciążona z powodu nadmiaru połączeń infrastruktura telekomunikacyjna, ewakuacja szkół, a nawet sądu w Bergamo to efekt zjawiska tzw. gromu dźwiękowego. Przyczyną była pogoń dwóch włoskich myśliwców za francuskim samolotem, który stracił kontakt z wieżą.

Tym razem nie były to manewry, lecz prawdziwy alarm bojowy. Dwa myśliwce Eurofighter-2000 włoskich sił powietrznych z bazy Istrana w Wenecji Euganejskiej otrzymały rozkaz przechwycenia francuskiego Boeinga-777 lecącego z Reunionu, francuskiej wyspy na Oceanie Indyjskim, do Paryża.



Samolot pasażerski znajdując się we włoskiej przestrzeni powietrznej nie reagował na próby nawiązania kontaktu radiowego, podejmowane przez kontrolerów włoskiej Agencji Ruchu Lotniczego. Boeing zmieniał kurs, istniało podejrzenie, że zmierza w kierunku Mediolanu lub Turynu.

źródło: Reuters, repubblica.it

W celu jak najszybszego przejęcia podejrzanego statku powietrznego pilotom myśliwców polecono przekroczyć barierę dźwięku. Wywołane w ten sposób zjawisko gromu dźwiękowego słyszano nad Lombardią w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Efekt akustyczny przypominający eksplozję spowodował panikę, spotęgowaną jeszcze przez sieci społecznościowe. Wiele osób dzwoniło na numery alarmowe, w Bergamo ewakuowano kilka szkół i sąd.Po przejęciu samolotu przez myśliwce, załoga samolotu Air France nawiązała kontakt z cywilną kontrolą lotów. Przyczyn wcześniejszego braku łączności nie podano.