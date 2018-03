Zdecydowane wystąpienie Beaty Szydło. Awantura w Sejmie

– Postanowiłam zabrać głos, ponieważ wreszcie ktoś musi powiedzieć: dość! Dość pomawiania polskiego rządu. Dość pomawiania Polski. Dość pomawiania polskich obywateli – powiedziała wicepremier Beata Szydło z sejmowej mównicy. Z sali słychać było krzyki opozycyji.

W czwartek wicepremier Beata Szydło zabrała głos przed głosowaniem ws. wniosku o odrzucenie informacji szefa MSZ nt. polityki zagranicznej. Odniosła się m.in. do kwestii nagród dla ministrów rządu PiS, która – jej zdaniem – stała się „hucpą urządzaną przez polityków opozycji”.



– Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały. To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie, a nie zegarki od kolegów biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie tylko wybrane grupy interesów – mówiła Szydło.



W trakcie jej przemówienia z ław opozycji słychać było okrzyki: „oddaj kasę”.

źródło: PAP, TVP info

Beata Szydło podkreśliła, że postanowiła zabrać głos, ponieważ wreszcie ktoś musi powiedzieć „dość”. – Dość pomawiania polskiego rządu. Dość pomawiania Polski. Dość pomawiania polskich obywateli. Chcę stanąć przed państwem i powiedzieć jasno, że są sprawy i są takie tematy, kiedy bez względu na to, czy siedzimy w ławach rządzących, czy w ławach opozycji, powinniśmy o tym mówić jednym głosem. A taką sprawą jest polityka zagraniczna i polska racja stanu – powiedziała.Podkreśliła, że uderzanie w polskich ministrów jest uderzaniem w Polskę. – Wasze wycieczki, które od dwóch lat robicie za granicę – tylko i wyłącznie, by podważyć demokratyczny wybór Polaków, jakim było wskazanie PiS, jako tej partii która ma realizować program dla Polski – dodała.Ostatecznie wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ nt. polityki zagranicznej nie został przyjęty.