Gaz łzawiący w parlamencie w Kosowie. Posłowie nie chcieli dopuścić do głosowania [WIDEO]

W parlamencie Kosowa udało się w środę ratyfikować podpisane w 2015 r. porozumienie z Czarnogórą ws. przebiegu granicy, chociaż posłowie nacjonalistycznej opozycji trzykrotnie rozrzucili na sali pojemniki z gazem łzawiącym, by nie dopuścić do głosowania.

Deputowani kilkakrotnie zmuszeni byli opuścić salę plenarną, pomieszczenia wietrzono, a policja wszczęła śledztwo w sprawie wniesienia do budynku parlamentu pojemników z gazem. Po tych incydentach przewodniczący parlamentu Kadri Veseli poinformował, że pięciu opozycyjnych deputowanych, którzy byli zamieszani w próbę uniemożliwienia głosowania, zostało wyłączonych z udziału w obradach.



W 120-osobowym parlamencie za ratyfikacją umowy o demarkacji granicy z Czarnogórą było 80 deputowanych, czyli wymagana większość dwóch trzecich, przeciwko było 11. Na głosowaniu nie było obecnych 10 deputowanych serbskiej mniejszości z ugrupowania Serbska Lista.



Ratyfikacja umowy granicznej była warunkiem rezygnacji Unii Europejskiej z obowiązku wizowego wobec obywateli Kosowa, którzy będą mogli poruszać się po strefie Schengen. Kosowska opozycyjna lewicowo-nacjonalistyczna partia Vetevendosje (Samostanowienie) jest programowo przeciwna umowie granicznej z Czarnogórą, twierdząc, że jest ona niekorzystna dla Kosowa, które straci na rzecz Podgoricy 8200 hektarów.



Nie pierwszy taki przypadek



Kosowskie partie opozycyjne wcześniej już kilkakrotnie użyły w sali parlamentarnej w Prisztinie gazu łzawiącego na znak protestu przeciw porozumieniu, nie dopuszczając do jego ratyfikacji.

#wieszwiecej Polub nas

Na początku stycznia czworo kosowskich deputowanych z Vetevendosje otrzymało kary od 15 do 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu za uniemożliwianie obrad parlamentu przy użyciu gazu łzawiącego w latach 2015 i 2016.



Vetevendosje, największa pojedyncza partia w parlamencie, sprzeciwia się też zawartemu pod auspicjami UE porozumieniu pomiędzy Kosowem a Serbią, które daje mniejszości serbskiej większą autonomię.



Przeciwni liberalizacji wizowej?



Prezydent Hashim Thaci, który podpisał w 2015 roku umowę demarkacyjną z Czarnogórą, gdy był ministrem spraw zagranicznych Kosowa, potępił „niebezpieczną taktykę oponentów liberalizacji wizowej”. Podobnie negatywnie o wydarzeniach z wykorzystaniem gazu łzawiącego w kosowskim parlamencie wypowiedzieli się ambasadorowie USA i Unii Europejskiej w tym kraju, a także unijny komisarz ds. rozszerzenia Johannes Hahn.



„Takie zachowanie nie może mieć miejsca w demokracji” – napisał na Twitterze. Dodał, że mieszkańcy Kosowa mogą jedynie skorzystać na liberalizacji przepisów wizowych.



Kosowo jest jedynym krajem na Bałkanach, którego obywatele potrzebują wiz, aby podróżować do państw UE. Jego regionalni sąsiedzi: Serbia, Albania, Czarnogóra, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina mają bezwizowy dostęp do strefy Schengen od 2010 roku.

#wieszwiecej Polub nas