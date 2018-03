Ewakuacja siedziby Cambridge Analytica. W pobliżu znaleziono podejrzany ładunek

Brytyjska policja znalazła w pobliżu siedziby firmy doradczej Cambridge Analytica podejrzaną paczkę. Budynek został prewencyjnie ewakuowany; nie ma informacji o szkodach czy ofiarach.

W ewakuowanym budynku mieszczą się biura wielu firm, w tym również zamieszanego w skandal z pozyskiwaniem danych z Facebooka przedsiębiorstwa Cambridge Analytica. Policja zamknęła również sąsiednie ulice. Część pracowników nie mogła wyjść ze swoich biur czy restauracji. Alarm rozpoczął się w porze obiadowej, ok. godz. 13:30.



W niedzielę dziennik „The Observer” poinformował, że CA mogła z naruszeniem prawa pozyskać z Facebooka i wykorzystać w celu komercyjnym dane 50 milionów osób zarejestrowanych na portalu, tj. około 1/3 wszystkich jego użytkowników w Ameryce Północnej. Dane te były następnie wykorzystywane w celu przewidywania decyzji wyborczych tych osób i wpływania na nie w kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku.

źródło: PAP, The Independent, NYSE

Informacje te wywołały skandal i skłoniły Wielką Brytanię i USA do wszczęcia śledztw w tej sprawie. Współzałożycielem CA i jej wiceprezesem w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa był jego bliski doradca, a później strateg Białego Domu Steve Bannon.Sprawa była znana pracownikom Facebooka już w 2015 r. Wtedy to prawnicy portalu zażądali od CA usunięcia zdobytych nielegalnie danych, jednak - jak wynika z tego, co ujawnia „Observer” - wciąż istnieje wiele kopii baz tych danych, które pozostają w użyciu.Od czasu ujawnienia afery kapitalizacja Facebooka spadła, według notowań z dzisiejszego przedpołudnia czasu amerykańskiego, o blisko 60 mld dolarów.