Emerytury funkcjonariuszy SB znów w Sejmie. PiS i Kukiz'15 przeciw nowelizacji

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu w sprawie emerytur i rent funkcjonariuszy służb PRL złożył w czwartek w imieniu klubu PiS Piotr Kaleta. Nowela dotyczy zmian wskaźników podstawy wymiaru emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa”. Za odrzuceniem projektu stanowczo opowiada się też klub Kukiz’15.

ORMO - dla nieuków i celebrytów Nikt ze studentów Marca ’68, ganianych przez facetów w ciemnych płaszczach, opaską na ramieniu i białą pałką w ręku, nie wspomina dobrze zetknięcia... zobacz więcej

– Kiedy ten projekt wpłynął 11 stycznia br. do laski marszałkowskiej, myślałem że jest to jakiś żart, ponury żart, ale jednak żartem ten projekt nie jest. Projekt ten – w wielkim skrócie – ma na celu przywrócenie dawnych przywilejów emerytalnych służbom mundurowym; ba, także ich podniesienie – mówił w czwartek Piotr Kaleta (PiS).



Poseł PiS ocenił, że „ponownie powraca retoryka o krzywdzie, jaką państwo polskie wyrządziło byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa”. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzeja Rozenka, który powiedział, że tzw. ustawa dezubekizacyjna jest niezgodna z Konstytucją, bo zakłada odpowiedzialność zbiorową.



– Słyszymy o dramatach, oczywiście o dramatach w cudzysłowie, osób, które twierdzą, że teraz nie są w stanie za 2 tys. zł wyżyć z emerytury. Słyszymy głosy, że pozbawiono emerytur osoby, które, gdy podejmowały pracę w dawnej Milicji Obywatelskiej czy aparacie bezpieczeństwa państwa, nie miały pojęcia, że podejmują pracę w instytucjach, które będą represjonowały polskich obywateli. Że tam byli zatrudniani także pracownicy cywilni, którzy teraz są Bogu ducha winni, bo oni po prostu nie wiedzieli, gdzie są zatrudniani i jakie były z tego tytułu profity, które otrzymywali – mówił Kaleta.



Kukiz'15 też przeciw



Obywatelski projekt ws. emerytur i rent funkcjonariuszy służb PRL należy odrzucić – oświadczył w czwartek w Sejmie Józef Brynkus (Kukiz'15).



Jak mówił Brynkus, uzasadnienie projektu zostało oparte na fałszywych tezach – że obowiązująca tzw. ustawa dezubekizacyja narusza fundamentalne zasady konstytucyjne przez to, że ignoruje zasadę zaufania obywateli do państwa.

#wieszwiecej Polub nas

– Wręcz przeciwnie, zmiana z 2016 r. przywróciła właśnie zaufanie obywateli do państwa, naruszone m.in. utrzymaniem uprzywilejowanego systemu naliczania emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa – podkreślił Brynkus.



Dodał, że wielu funkcjonariuszy służb PRL „do końca Polski Ludowej otrzymywało podwójne emerytury”.



Brynkus powiedział, że tzw. ustawa dezubekizacyjna nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej wobec funkcjonariuszy służ PRL. – Przywraca właściwe proporcje wymiaru świadczeń wcześniej, przed lata nienależnie naliczonych. Dotyczy całej grupy służącej obcym interesom i działających przeciw Polsce i Polakom, a zatem brak jest podstawy, żeby państwo polskie płaciło naliczane w ten sposób świadczenia – podkreślił Brynkus. – Tę ustawę należy odrzucić – stwierdził w odniesieniu do projektu nowelizacji.



Inny sposób naliczania



Zmiany zaproponowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wprowadzają wskaźnik 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby od 1944 r. do 12 września 1989 r. Natomiast każdy rok służby po 12 września 1989 r. powinien być – zdaniem wnioskodawców – liczony zgodnie ze wskaźnikiem 2,6 proc. podstawy wymiaru.



Obowiązująca obecnie tzw. ustawa dezubekizacyjna obniżyła od 1 października 2017 r. emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys., renta rodzinna - 1,7 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas