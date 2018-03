Śledczy w domu domniemanego bombera z Teksasu

Federalni śledczy przeszukali dom 23-latka, który według nich mógł być sprawcą serii ataków bombowych w Teksasie. Mężczyzna popełnił w środę samobójstwo, gdy do jego samochodu zbliżyli się policjanci.

Mark Anthony Conditt, 23-letni bezrobotny z Pflugerville na przedmieściach stolicy Teksasu, Austin, pozostawił 25-minutowe nagranie video. Przyznaje się się w nim do podkładania ładunków wybuchowych.



Pięć z nich eksplodowało w rejonie stolicy oraz w okolicach San Antonio, powodując śmierć dwóch osób i obrażenia u pięciu innych. Szósty ładunek został rozbrojona przez saperów, siódmego sprawca użył, by odebrać sobie życie.



Na nagraniu Conditt nie tłumaczy, dlaczego dokonywał ataków. By poznać motywy jego działania, śledczy przeszukali dom, do którego Conditt wprowadził się w ubiegłym roku i który dzielił z dwoma współlokatorami.

źródło: Reuters

Druga i trzecia eksplozja miała miejsce podczas dorocznego festiwalu muzyki i mediów interaktywnych, jaki odbywa się w Austin zwykle w połowie marca. Do milionowego miasta przybywa wówczas wiele tysięcy gości.