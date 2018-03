Zabił matkę, bo go denerwowała. Teraz usłyszał wyrok

O karze 25 lat więzienia dla Daniela N., oskarżonego o zabicie matki, zdecydował Sąd Okręgowy w Częstochowie. Do zbrodni doszło w maju 2017 r. Sprawca schował ciało do wersalki, na której spał przez kolejne dni. Rodzinie powiedział, że matka jest w szpitalu.

Daniel N. usłyszał wyrok 25 lat za zabójstwo i dwa lata za rozbój oraz 25 lat więzienia kary łącznej. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator domagał się dożywocia. – Prokuratora Rejonowa Częstochowa-Południe, która skierowała w tej sprawie akt oskarżenia, złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i po jego uzyskaniu rozważy wniesienie apelacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.



Miała trzech synów



Zamordowana Małgorzata N. miała trzech synów. Z najmłodszym, 12-latkiem, mieszkała przy ul. Niepodległości w Częstochowie. Często przebywał tam także niepracujący i nadużywający alkoholu starszy syn, 37-letni Daniel. 24 maja 2017 r. 12-latek przyszedł do innego brata, Marcina, i powiedział mu, że mama jest w szpitalu. Tak przekazał mu wcześniej Daniel.



Marcin obdzwonił częstochowskie szpitale i okazało się, że w żadnym matki nie było. Wraz z wujkiem poszedł do jej mieszkania; w wersalce znaleźli przykryte poduszkami ciało.



Użył apaszki



Z sekcji zwłok wynikało, że przyczyną śmierci było prawdopodobnie gwałtowne uduszenie. Szybko okazało się, że sprawcą zbrodni jest Daniel. – W trakcie dalszych czynności śledczych ustalono, że 16 maja 2017 roku zaatakował matkę w jej mieszkaniu, dusząc ją za szyję, a następnie zaciskając ręce na jej ustach i nosie. Potem oskarżony zacisnął apaszkę na szyi nieprzytomnej Małgorzaty N., co spowodowało całkowite zamknięcie dróg oddechowych – opisywał prokurator Ozimek.



Po dokonaniu zabójstwa Daniel N. ukrył zwłoki w wersalce i przykrył je pościelą. W następnych dniach pił alkohol za pieniądze, które zabrał matce. Przebywał wtedy w jej mieszkaniu i spał na wersalce, w której znajdowało się ciało.

Zabójstwo nie jest jedynym przestępstwem, o jakie oskarżono N. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie także rozbój. W lutym 2017 r. w sklepie przy ul. Kwiatkowskiego w Częstochowie spakował towary do reklamówek i wyszedł bez płacenia. Gdy sprzedawczyni wybiegła za nim i złapała go za kurtkę, wyjął zza paska siekierę i zamachnął się nią w jej kierunku, po czym uciekł.Daniel N. w śledztwie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Pytany o to, dlaczego zabił matkę wyjaśnił, że denerwował go sposób, w jaki odnosiła się do młodszego brata i do niego. Zdaniem biegłych psychiatrów, którzy wydawali w tej sprawie opinię, sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był poczytalny. W przeszłości Daniel N. był karany za przestępstwa przeciwko mieniu.