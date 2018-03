Sześć ofiar eksplozji w polskiej firmie w Czechach. Mieszkańcy bezpieczni

Sześć osób zginęło, a dwie zostały ranne w czwartek w wybuchu zbiornika w należącej do spółki Unipetrol rafinerii ropy naftowej w Kralupach nad Wełtawą na północ od Pragi. Wybuch nie spowodował zagrożenia dla otoczenia – poinformowały czeskie władze.

Większościowym udziałowcem Unipetrolu jest PKN Orlen. Czeskie media podawały początkowo, że wybuch nastąpił w sąsiadujących z rafinerią zakładach chemicznych należących do polskiej spółki Synthos.



Wśród ofiar wybuchu w rafinerii w Kralupach nie ma polskich obywateli – podał MSZ, powołując się na informacje uzyskane przez polskiego konsula od policji czeskiej.



Mieszkańcy nie ucierpieli



Ofiarami wypadku nie są pracownicy Unipetrolu, ale firmy zewnętrznej – powiedział dziennikarzom rzecznik Unipetrolu Pavel Kaidl. Jak zaznaczył, w rafinerii nie powstały inne szkody. – W tej chwili mogę potwierdzić, że nie doszło do żadnego uszczerbku dla środowiska, nie byli także zagrożeni okoliczni mieszkańcy, cała ta sprawa jest nadal badana - dodał.



Według publicznej Czeskiej Telewizji, w momencie eksplozji w rejonie zbiornika znajdowało się dziesięć osób. Od wtorku w rafinerii w Kralupach trwa wygaszanie produkcji w celu przeprowadzenia przeglądu wszystkich instalacji i dokonania w nich ulepszeń technicznych. Pracami tymi zajmuje się 350 pracowników rafinerii i około 1,5 tys. ludzi z firm zewnętrznych.

Wybuch nie spowodował pożaru. – Według moich informacji czyszczeniem zajmowała się nowa firma i najprawdopodobniej doszło do naruszenia przepisów. Miało tam dojść do wyładowania elektrycznego i wybuchu oparów – powiedział portalowi internetowemu iDNES.cz wiceburmistrz Kralup Libor Lesak.



Był to lokalny wypadek i nie ma dalszego niebezpieczeństwa, mieszkańcy nie byli zagrożeni – zaznaczył burmistrz Kralup Petr Holeczek.



PKN Orlen: sytuacja opanowana



PKN Orlen zapewnił, że służby ratownicze podjęły natychmiastowe działania i sytuacja jest już opanowana. Płocka spółka oświadczyła, że na miejscu są przedstawiciele PKN Orlen, którzy monitorują sytuację.



Rafineria w Kralupach jest jednym z dwóch tego typu zakładów w Czechach. Oba, wraz z rafinerią w Litvinowie, należą do Unipetrolu i posiadają zdolność przerobu ropy naftowej na poziomie 8,7 mln ton.



W 2005 r. PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji czeskiego Unipetrolu. Z końcem lutego tego roku zrealizował z kolei płatności na rzecz akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na wcześniejsze wezwanie płockiego koncernu na wykup akcji czeskiej spółki. Łączna wartość tej transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł. W ten sposób PKN Orlen zapewnił sobie ponad 94 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.