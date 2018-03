Wnioski przeciw Facebookowi w 104 włoskich prokuraturach

Włoska organizacja obrony praw konsumentów Codacons poinformowała, że złożyła w 104 prokuraturach w kraju wnioski przeciw Facebookowi. To reakcja na ujawnienie afery z wykorzystaniem danych milionów użytkowników serwisu przez firmę Cambridge Analytica.

Stowarzyszenie konsumenckie Codacons domaga się wszczęcia postępowania, którego celem ma być wyjaśnienie, czy w aferze Cambridge Analytica wykorzystane zostały także dane włoskich użytkowników portalu społecznościowego Facebook.



– Ze względu na rozwój skandalu związanego z posłużeniem się wrażliwymi danymi użytkowników w celach wyborczych, postanowiliśmy zwrócić się do wymiaru sprawiedliwości, by sprawdził, czy takie przestępstwa popełnione zostały przez Facebooka bądź związane z nim firmy trzecie na terytorium Włoch – wyjaśnił w czwartek w swojej nocie prezes organizacji Codacons, Carlo Rienzi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Rienzi dodał, że takie wykorzystanie danych byłoby naruszeniem obowiązującego we Włoszech kodeksu ochrony prywatności, który przewiduje za to karę więzienia. Wniosek o zbadanie tej sprawy organizacja Codacons wysłała jednocześnie do urzędu krajowego inspektora ds. ochrony danych osobowych, odpowiednika polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.W ostatnich dniach media ujawniły, że brytyjska firma doradcza Cambridge Analytica mogła wykorzystać uzyskane bezprawnie dane około 50 milionów użytkowników Facebooka do działań mogących mieć wpływ m.in. na przebieg ostatnich wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.