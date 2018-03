Prokurator Generalny kwestionuje jeden z przepisów nowelizacji ustawy o IPN

Jeden z przepisów noweli ustawy o IPN należy uznać za niekonstytucyjny – wskazano w stanowisku Prokuratora Generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o przepis odnoszący się do czynów popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu ich popełnienia.

Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował do TK w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego.



Nowelizacja weszła w życie 1 marca. Wniosek prezydenta dotyczy m.in. przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent podkreślał, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego.



Jak wskazywał prezydent, wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją budzi także sankcja określona w przepisie – w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.



Prokurator Generalny zabrał głos w sprawie ustawy



W stanowisku podpisanym przez zastępcę Prokuratora Generalnego, Roberta Hernanda - które w czwartek zostało zamieszczone na stronie internetowej TK – wniesiono o uznanie za konstytucyjny m.in. przepisu o karalności za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.



Jak zaznaczono w tym stanowisku, „cel leżący u podstawy wprowadzenia tej regulacji jest legitymizowany podstawami wskazanymi w konstytucji - czyli, w tym wypadku, koniecznością ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, moralności publicznej, a także praw innych osób”.

Jednocześnie jednak według stanowiska PG niekonstytucyjny jest zapis tej nowelizacji (art. 55 b ustawy), który przewiduje, że „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw” przypisania narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy.



„Ustawodawca nienależycie wyważył proporcje”



„Decydując się na penalizację zachowań (...) w odniesieniu do przestępstw popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu popełnienia tych czynów, ustawodawca nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej” – zaznaczono w stanowisku PG.



Jak w nim dodano „doprowadziło to do powstania unormowania faktycznie dysfunkcjonalnego, mogącego skutkować zaistnieniem rezultatów przeciwnych do zakładanych, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa”.

W ocenie PG można mówić o „wątpliwej efektywności tego rozwiązania” i nie ma podstaw do prognozowania większej skuteczności takiej regulacji od rozwiązań cywilnoprawnych.



W stanowisku PG zaznaczono wprawdzie, że art. 55 b nie został bezpośrednio zaskarżony, ale wątpliwości co to tej kwestii pojawiły się w uzasadnieniu prezydenckiego wniosku. Dlatego zdaniem PG również te argumenty – podniesione przez prezydenta – winny podlegać ocenie TK zgodnie z ugruntowaną w europejskiej kulturze prawnej zasadą, w myśl której „podstawowe znaczenie ma istota sprawy, a nie jej oznaczenie”.



We wniosku do TK prezydent zaskarżył także przepisy noweli w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” oraz wyrazy „i Małopolski Wschodniej”.



W ustawie o IPN znalazły się bowiem przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów (także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką). Prezydent wskazał, że pojęcia „ukraińscy nacjonaliści” i „Małopolska Wschodnia” są niedookreślone.



„Pojęcia te nie odbiegają swoją niedookreślonością od przedstawionych już terminów, dotychczas pozytywnie zweryfikowanych przez Trybunał Konstytucyjny” – ocenił w swoim stanowisku PG, wnosząc o uznanie tej części zakwestionowanej przez prezydenta nowelizacji za konstytucyjną.