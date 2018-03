Dolnośląskie: CBA zatrzymało byłego burmistrza Bogatyni

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego burmistrza Bogatyni Dominika M. w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy odbudowie sieci kanalizacji i wodociągowej oraz remoncie dróg i chodników w Porajowie. Według CBA, urzędnik mógł się przyczynić do straty blisko 3 mln zł dotacji na te inwestycje.

Jak poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, w sprawie zatrzymano również inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę inwestycji.



Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędników Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.



Dotyczy ono inwestycji związanych z odbudową zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r. sieci kanalizacji, sieci wodociągowej oraz odbudowy dróg i chodników w miejscowości Porajów.



Zdaniem CBA brak właściwego nadzoru nad firmą zewnętrzną powołaną do nadzoru inwestorskiego doprowadził do błędów w budowie. Śledczy ustalili, że przy realizacji inwestycji zastosowano materiały niezgodne z projektem oraz przekroczono termin zakończenia prac.

źródło: pap

Miało dojść do tego w drugiej połowie 2015 r. – Mogło to mieć wpływ na możliwość utraty 2,8 mln zł dotacji przyznanej na tę budowę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – przekazał Kaczorek. Kaczorek poinformował, że zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszą zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów i oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.