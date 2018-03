Morawiecki: kryzys jeszcze nie minął – przed nami nowe wyzwania

– Potrzebujemy silniejszej i sprawniejszej Europy, opartej na solidarności – powiedział premier podczas konferencji „The Brussels Summit: A Future for Europe” w Brukseli, organizowanej przez Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie, do którego należy Prawo i Sprawiedliwość.

W swoim wystąpieniu szef rządu przekonywał, że Europa potrzebuje „jak najbardziej nowej wizji”. – Nawet jeżeli ta wizja musiałaby być wdrażana stopniowo, krok po kroku, ponieważ taki jest charakter spraw europejskich– - ocenił Morawiecki. Zadeklarował, że zdecydowanie wspiera „nowe wizje”.



Premier opowiedział się za zniesieniem barier na rynku usług w Unii. Jego zdaniem w Europie powinno umożliwiać się większą swobodę świadczenia usług. – Nie chodzi o to, by być przeciwko jakiejś grupie krajów, np. Europie Centralnej czy Zachodniej. Nie, chodzi o to, aby zwiększać świadczenie usług dla całej Unii Europejskiej, bo inaczej zmniejszymy naszą konkurencyjność – mówił Morawiecki.



Europa „potrzebuje ponownego przemyślenia” strefy euro



Szef rządu wskazywał też, że Europa „potrzebuje ponownego przemyślenia” strefy euro. – Z mojego punktu widzenia dość odważnie powiedzieć, że strefa euro to optymalna strefa walutowa. Składa się z krajów, które mają naprawdę różną strukturę gospodarek. W związku z tym nie jest to najprawdopodobniej optymalny obszar walutowy – ocenił.



Według Morawieckiego państwa UE powinny „współpracować i wspólnie zastanowić się, gdzie iść dalej, czy strefa euro jest częścią rozwiązania, czy może jest to część problemu”.



– Kiedy mnie się pyta czasem, dlaczego Polska nie jest częścią strefy euro, odpowiadam: „przede wszystkim trzeba wyjaśnić wszelkie problemy, które są tak widoczne w ramach strefy euro, a po drugie – jeżeli chodzi o strukturę polskiej gospodarki (...), to jest to naprawdę nadal inna struktura aniżeli struktura gospodarcza przeważająca w krajach Europy Zachodniej” – podkreślił Morawiecki.



Jak dodał, gospodarka naszego kraju i dochód per capita nie są zbliżone do zachodniej części Europy. – Jeszcze zdecydowanie nie doszliśmy do tego momentu – zaznaczył.



„Unia potrzebuje lepszej ochrony granic”



Mateusz Morawiecki dodał, że Unia potrzebuje lepszej ochrony granic i poprawy bezpieczeństwa. Wspólnota powinna, jego zdaniem, wiedzieć, jak razem podejmować odpowiedzi na takie wydarzenia, jak atak chemiczny w Salisbury, a równocześnie zachować suwerenność państw członkowskich. Polski premier opowiedział się za zacieśnieniem współpracy unijnej w dziedzinie bezpieczeństwa przy równoczesnej koordynacji jej z NATO.



Premier @MorawieckiM bierze udział w konferencji ACRE "The Brussels Summit: A Future of Europe". #afutureofeurope pic.twitter.com/UReGPivUbM — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 22, 2018

„Nasze reformy to próba odpowiedzi na poczucie braku sprawiedliwości”



Morawiecki mówił o potrzebie znalezienia właściwych narzędzi w odniesieniu do rajów podatkowych, by „opodatkowanie było bardziej sprawiedliwe”. – Przynajmniej w Polsce jest takie ogólne poczucie, że coś jest nie tak, że te bardzo bogate firmy nie płacą podatków w Europie i bardzo bogaci obywatele też nie płacą podatków tam, gdzie powinni te podatki płacić – zaznaczył szef polskiego rządu.



Jak dodał, być może w szczególności w krajach postkomunistycznych, w tym w Polsce, istnieje „poczucie nierówności, braku sprawiedliwości i my właśnie chcemy na te zmartwienia odpowiedzieć poprzez nasze reformy”. – Uważam, że powinno to być o wiele lepiej i głębiej rozumiane przez naszych partnerów w innych krajach, naprawdę trzeba przeżyć te 50 lat komunizmu, żeby zrozumieć, na czym ta sytuacja polega – podkreślił, mówiąc o braku weryfikacji systemu sprawiedliwości i sędziów po 1989 roku w Polsce.



– Cały system sprawiedliwości i wszyscy sędziowie z tych czasów, najciemniejszych dla Polski, z ery stalinowskiej, żyli sobie szczęśliwie, nawet po roku 1990 na dobrą sprawę nikt nie był ani potępiony, ani oskarżony z uwagi na przestępcze wyroki, też wyroki śmierci, które te osoby nakładały na polskich bohaterów, którzy walczyli o demokrację, o wolność w latach 50. czy też w latach 60., ale oczywiście również i w latach 80., gdzie nie było już (...) wyroków skazujących na karę śmierci, ale były wyroki skazujące np. na 10 lat więzienia – mówił Morawiecki.



Zastrzegł, że w każdym kraju „obywatele myślą w inny sposób” i „nie ma jednego rozwiązania idealnego dla wszystkich”. – Oczywiście potrzebujemy więcej reform zorientowanych na wolny rynek (...), ale z drugiej strony są też reformy idiosynkratyczne, które są potrzebne w każdym kraju, oczywiście inaczej w Hiszpanii, inaczej we Włoszech, inaczej w Polsce, inaczej w Czechach. Obywatele Wielkiej Brytanii jasno nam powiedzieli podczas referendum prawie dwa lata temu, że również oni chcą innego sposobu traktowania – dodał premier.

„Trzeba szukać odpowiedzi na nowe wyzwania”



– Potrzebujemy właściwych instytucji regulacyjnych, by w sposób szybki udzielić odpowiedzi na te wyzwania – powiedział Morawiecki. Jak dodał, „o instytucjach w Brukseli można wszystko powiedzieć, ale nie to, że działają szybko”. – Musimy się zastanowić, jakiej odpowiedzi udzieli na przykład na zagadnienia podatków w kontekście cyfryzacji, ale też technologii związanych z samojeżdżącymi samochodami i innymi przejawami rewolucji cyfrowej – mówił premier.



Jako drugą kwestię, którą trzeba przemyśleć w ramach „nowej wizji dla Europy”, Morawiecki wskazał poczucie strachu i niepewności tych obywateli, którzy nie są przygotowani na współczesne wyzwania związane z rewolucją cyfrową.



– To, czego potrzebujemy, to przede wszystkim silniejszej Europy, sprytniejszej Europy, opartej na solidarności – podkreślił szef polskiego rządu.



Jak zaznaczył, „kryzys jeszcze nie minął”. – Nowe wyzwania przed nami. Jest bardzo dużo niepewności, poczucia zagrożenia, poczucia nierówności wśród społeczeństw. Musimy odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania i nie może to być odpowiedź: „więcej Europy”. To sprawdzało się w latach 90., może 80. Myślę, że to nie może być jedyna odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata – zakończył swoje wystąpienie Morawiecki.