Attaché w Izraelu wezwany do Wiednia. Chodzi o symbole nazistowskie

Austria wysłała nowego attaché do Izraela w styczniu. Teraz minister spraw wewnętrznych Austrii Karin Kneissl wezwała go do Wiednia, by „złożył wyjaśnienia i poddał się ocenie prawnej.” Chodzi o jego aktywność w internecie. Dyplomata udostępnił zdjęcie swojego dziadka w mundurze ze swastyką i swoje w koszulce gloryfikującej pancerną dywizję SS.

Tygodnik „Der Falter” informuje, że wkrótce po objęciu stanowiska w styczniu Kleppich zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie, które przedstawia go w koszulce z napisem „Frundsberg”.



Ubranie to miało pochodzić z internetowego sklepu dla neonazistów i upamiętnia „Landsknechtführera” Georga von Frundsberga, który został wybrany przez nazistów jako patron dziesiątej Dywizji Pancernej SS.



Według „Faltera” austriacki dyplomata, który jest też członkiem rady dzielnicy w Wiedniu z partii FPÖ, kilka miesięcy wcześniej, jeszcze zanim objął stanowisko attaché w Izraelu, opublikował zdjęcie swojego dziadka w mundurze ze swastyką. Na zdjęciach umieszczonych w internecie widać posta z datą 15 maja 2017 r.

Jürgen-Michael Kleppich #FPÖ #Österreich Attaché at Austrian Embassy

Tel Aviv veröffentlicht das Foto seines Großvaters, in vermutlicher Ermangelung an Fotos ohne #Hakenkreuz, eben mit .... @IsraelinGermany #Israel pic.twitter.com/QEGgdNejFp — ������������������������������� (@immer_bereit) 20 marca 2018

