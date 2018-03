Minister sportu: Bojkot mistrzostw w piłce nożnej nie wchodzi w grę

– Wydaje się, że bojkot sportowy piłkarskich mistrzostw świata w Rosji nie wchodzi w grę. To nie jest dobre rozwiązanie, zawsze na tym najwięcej tracą sami zawodnicy – powiedział minister sportu Witold Bańka w wywiadzie dla telewizji internetowej wPolsce.pl.

Szef resortu dodał, że o wiele większy efekt przyniosą sankcje gospodarcze. – Musimy być solidarni z naszymi partnerami, tylko wtedy ewentualne sankcje będą skuteczne – powiedział Bańka.



Minister jest przekonany, że reprezentacja Polski jest drużyną z ogromnym potencjałem, choć dzisiaj trudno przewidzieć, jak wypadnie w Rosji.



– Jedziemy tam po to, aby jak najlepiej grać w każdym meczu. Potencjał jest ogromny, ale można się też wywrócić. Jedno jest pewne, nasi zawodnicy to profesjonaliści, jestem przekonany, że będą doskonale przygotowani – dodał szef resortu.



Na pytanie, czy wybiera się na mistrzostwa do Rosji, Witold Bańka odparł, że na razie trudno mu na to odpowiedzieć.



A gdyby reprezentacja Polski awansowała do finału, w którym jej rywalem będzie Rosja? – To zobaczymy... – z uśmiechem stwierdził minister.



4 marca w Salisbury w południowej Anglii doszło do próby otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii. Oboje przebywają w szpitalu w stanie krytycznym po kontakcie, jak ustalili brytyjscy śledczy, z produkowanym w Rosji środkiem paralityczno-drgawkowym typu nowiczok. Strona brytyjska oskarża Rosję o dokonanie tego ataku; Moskwa zaprzecza.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson powiedział, że przyprawia go o mdłości myśl, iż prezydent Władimir Putin będzie mógł wykorzystać wizerunkowo piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji i porównał je do olimpiady w Niemczech pod rządami Hitlera. Na pytanie, czy jest w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której rząd będzie odradzał Brytyjczykom podróż na mistrzostwa świata, Johnson odparł, że tego nie wyklucza, ale zastrzegł, że nie podjęto jeszcze takiej decyzji.