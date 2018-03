„BVB, szykuj się na piątek”. Bolt znów trenuje z klubem Piszczka

Słynny jamajski sprinter Usain Bolt, który w sierpniu zakończył wspaniałą karierę, weźmie udział w piątkowym treningu piłkarzy Borussii Dortmund. „BVB, szykuj się na piątek” – napisał sportowiec na Twitterze, zamieszczając żartobliwy rysunek.

To kolejny trening Bolta z Borussią, w której na pozycji obrońcy występuje reprezentant Polski w piłce nożnej Łukasz Piszczek.



10 czerwca Jamajczyk na stadionie Old Trafford w Manchesterze poprowadzi jedenastkę „Soccer Aid World XII” w meczu charytatywnym. Kapitanem zespołu rywali w którym zagrają byli piłkarze i ludzi show-biznesu będzie angielski piosenkarz i autor tekstów Robbie Williams.



Dochód przeznaczony zostanie na konto Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).



Być piłkarzem było marzeniem Bolta w dzieciństwie, a jego ulubionym klubem jest Manchester United.



– Kocham futbol i będę przyczyniał się do jeszcze większej jego popularyzacji, niezależnie od tego, co mogą ludzie sobie pomyśleć – powiedział Bolt.



Ośmiokrotny mistrz olimpijski doznał kontuzji uda podczas zeszłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie; w ostatnim biegu w karierze – sztafecie 4x100 m, gdy jako ostatni z Jamajczyków przejmował pałeczkę.

Bolt, po dyskwalifikacji sztafety jamajskiej, która zdobyła złoto w Pekinie, ma osiem mistrzowskich tytułów igrzysk olimpijskich, wywalczonych w stolicy Chin (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) w biegach na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m. źródło: pap

Bolt, rekordzista globu na 100 m (9,69 sek.) i 200 m (19,19) w Londynie wystartował tylko w biegu na 100 m i musiał zadowolić się jedynie brązowym krążkiem.