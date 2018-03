Portal tvp.info najchętniej obserwowanym przez parlamentarzystów kontem na Twitterze

Portal @tvp_info jest najpopularniejszym kontem twitterowym wśród posłów i senatorów w Polsce. Na podstawie danych dostarczonych przez Twiangulate, agencja Hill+Knowlton Strategies przygotowała zestawienie najchętniej obserwowanych przez naszych parlamentarzystów kont na tym konkretnym medium społecznościowym.

Twitter jest dominującym medium wśród polityków którym posługują się na co dzień, czasem osobiście, czasem poprzez asystentów. 315 posłów i 44 senatorów ma tam założone konto.



Jak możemy przeczytać w badaniu, parlamentarzyści i śledzący ich dziennikarze obrali Twittera jako szybką platformę do komunikacji, która pozwala jednym na przekazywanie skondensowanych komunikatów, a drugim na sprawne zdobycie informacji.



Z 460 posłów Sejmu obecnie 315 ma konto na Twitterze, z czego tylko 252 to profile aktywne. Natomiast ze 100 senatorów wyłącznie 44 założyło profile na tym kanale społecznościowym, przy czym zaledwie 24 przedstawicieli aktywnie z nich korzysta. Dla kontrastu, w badaniu przeprowadzonym przez Hill+Knowlton Strategies w 2016 r. na grupie polskich posłów i senatorów, konto na Twitterze miało 305 z nich, z czego 204 było aktywnych – czytamy w badaniu.



Główną zmianą w tegorocznym zestawieniu TOP10 jest pierwsze miejsce dla TVP Info (248 obserwujących je polityków). W zeszłym roku publiczna telewizja informacyjna dzieliła pozycję lidera z TVN24 (247). Teraz jeden polityczny follower pozwolił jej przegonić swojego głównego rywala.



Różnica względem wyników badania z 2017 r. jest niemal żadna, lecz gdy weźmiemy pod uwagę raport „Kogo na Twitterze obserwują polscy parlamentarzyści?” z 2013 r., gdzie stacja TVN24 wyprzedzała znacząco TVP Info, rosnąca rola tego ostatniego staje się coraz wyraźniej widoczna.



Na trzecie miejsce spadła 300Polityka (229), „Rzeczpospolita” (205) plasuje się na czwartym miejscu w tym zestawieniu. Warto odnotować, że Polska Agencja Prasowa (195) przeskoczyła na piąte miejsce, wyprzedzając „Newsweek Polska” (186), „Gazetę Wyborczą” (183), tygodnik „Wprost” (181) i Radio TOK FM (175).

źródło: blog.hkstrategies.pl

