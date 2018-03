Zakaz handlu w niedzielę. PIP skontrolował 2 tys. sklepów

18 marca, w drugą niedzielę objętą zakazem handlu, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ok. 2 tys. sklepów – poinformował szef PIP Wiesław Łyszczek. Dodał, że na telefony dyżurne PIP wpłynęło 416 zgłoszeń dot. łamania zakazu handlu, jednak większość z nich nie była zasadna.

Jak powiedział Łyszczek, kontrole były prowadzone w sklepach wytypowanych według własnego rozeznania inspektorów pracy, ale także w wyniku sygnałów zgłoszonych na infolinię we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy.



– Dyżur telefoniczny był pełniony od godz 8 do 20 przez zastępców okręgowych inspektorów pracy, którzy przekazywali informacje inspektorom pracy obsługującym dane powiaty – dodał.



– Na telefony dyżurne 18 marca do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło 416 zgłoszeń – mówił szef PIP. Przypomniał, że w poprzednią niedzielę 11 marca, kiedy także obowiązywał zakaz handlu, PIP przyjęła 41 zgłoszeń telefonicznych.



Wskazał, że większość zgłoszeń z nich nie znalazła potwierdzenia.



– W części placówek handlowych, w których czynności handlowe były prowadzone, nadal trwają kontrole – zaznaczył.

Najwięcej zgłoszeń telefonicznych - jak powiedział Łyszczek – wpłynęło w Warszawie (133), w Katowicach (81), we Wrocławiu (27), w Gdańsku (25), w Łodzi (17). Najmniej zgłoszeń wpłynęło w Opolu (3), Białymstoku (5), Rzeszowie (6) i Lublinie (7).



Zaznaczył, że w większości skontrolowanych placówek handlowych przestrzegano przepisów ustawy o ograniczeniu handlu oraz o wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta – sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, a w małych sklepach klientów obsługiwał właściciel osobiście lub przy pomocy członków rodziny.



11 i 18 marca inspektorzy pracy skontrolowali ponad 12 tys. placówek handlowych. 60 proc. z nich było zamkniętych. Ponad 5 tys. otwartych placówek handlowych zostało poddanych kontroli.

źródło: pap

Kontrolerzy pracy ustalili, że 147 z nich zostało otwartych wbrew ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i stanowi to 2,9 proc. skontrolowanych placówek. 11 marca odsetek ten wynosił 3,7 proc., a 18 marca – 2,4 proc.W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy PIP nałożyli 11 i 18 marca 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 przypadkach sprzedawcy zostali pouczeni.