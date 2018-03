„Expose daje wachlarz działań, by Polska stała się podmiotowa”

Expose szefa MSZ daje wachlarz działań, nakierowanych na podmiotowość Polski i jej bezpieczeństwo – powiedziała w programie „Minęła 8” posłanka PiS Lidia Burzyńska. – Rozdźwięk miedzy deklarowanymi celami a skutkami polityki Prawa i Sprawiedliwości jest straszliwy – powiedział poseł PO Czesław Mroczek.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r.



W wystąpieniu wskazał, że „zagrożeniem dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jest polityka Rosji”.



Do priorytetów polityki zagranicznej zaliczył m.in. budowanie silnej pozycji Polski w Europie, relacji gospodarczych z Niemcami. Podkreślił ważną rolę stosunków polsko–amerykańskich.



Wystąpienie szefa dyplomacji komentowali w studiu politycy.



– To merytoryczna, spójna i logiczna wypowiedź, która daje wachlarz wszelkich działań, nakierowanych na to, aby w końcu Polska stała się podmiotowa, nakierowana na bezpieczeństwo – skomentowała posłanka PiS Lidia Burzyńska.



Dodała, że „za politykę zagraniczną wszystkie instytucje wymienione w konstytucji – nie tylko ministerstwo spraw zagranicznych, ale również prezydent, premier, parlament”. Posłanka podkreśliła rolę opozycji w budowaniu pozycji i dobrego imienia Polski za granicą.



Były wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej odniósł się krytycznie do dwuletniej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.



– Skutki są opłakane – zrujnowane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, wojna z Unią Europejską. Pan minister Czaputowicz odwoływał się do pewnych celów, pod którymi pewnie byśmy się podpisywali wszyscy – hasła o Polsce silnej, Polsce podmiotowej – to sam sobie wystawia ocenę. Rozdźwięk między deklarowanymi celami a skutkami polityki Prawa i Sprawiedliwości jest straszliwy – powiedział Mroczek.

Odnosząc się do słów posła PO Lidia Burzyńska podkreśliła, że miarą dobrych stosunków Polski z USA jest obecność na flance wschodniej NATO wojsk amerykańskich, a także niedawna wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel i szefa niemieckiego MSZ Heiko Maasa.



Expose prof. Jacka Czaputowicza komentował również Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Jeśli spojrzymy na minione dwa lata, to jest to polityka nie dyplomacji, nie robienia dobrej dyplomacji, ale szkodliwej. Niestety, pola konfliktów były odgrzewane albo wprost tworzone – skomentował polityk PSL.



Odniósł się także do planów MSZ. – Tu rzeczywiście można się pod wieloma hasłami podpisać, bo wszystkim nam zależy, żeby Polska była silnym państwem, odgrywała dużą rolę w polityce międzynarodowej – podsumował.