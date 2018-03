Dwoje amerykańskich turystów zginęło w katastrofie helikoptera

Helikopter przewożący amerykańskich turystów rozbił się w miejscu, z którego ogląda się koralowce na Wielkiej Rafie Koralowej. Śmierć poniosło dwoje pasażerów z Hawajów, a dwoje z Kolorado zostało rannych – podała policja.

Po katastrofie pilot helikoptera wyciągnął jedną pasażerkę z maszyny, ale usilna próba reanimacji 65-letniej kobiety nie powiodła się – poinformowała policja. 79-letni mężczyzna również zginął, mimo że osoby postronne próbowały go reanimować – sprecyzował inspektor Ian Haughton.



Pozostali pasażerowie, 34-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta, zostali zabrani na kontynent australijski w celu opatrzenia obrażeń niezagrażających życiu. Cała czwórka turystów znała się.



Jednosilnikowy helikopter Eurocopter EC120 Colibri rozbił się 65 km na północny wschód od Wysp Whitsunday w pobliżu platformy widokowej z podwodnymi komorami umożliwiającymi oglądanie koralowca. Jest to bardzo popularne miejsce turystyczne.



Firma wycieczkowa Whitsunday Air Services, organizująca m.in. przeloty nad Wielką Rafą Koralową, poinformowała, że helikopter rozbił się w momencie, gdy zbliżał się do platformy. Firma zawiesiła działalność, ponieważ współpracuje z władzami w celu ustalenia przyczyny katastrofy.



Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu potwierdziło, że w sprawie wypadku prowadzone jest dochodzenie.

